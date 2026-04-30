Sumud Filosu'na İsrail saldırısı: 18 Türk aktivist alıkonuldu

İsrail donanmasının Yunanistan açıklarında Sumud filosu aktivistlerini kaçırması uluslararası tepkilere sebep oldu. Küresel Sumud Filosu Türkiye yetkilileri, İsrail'in filoda bulunan 18 Türk vatandaşını alıkoyduğunu bildirdi.

Küresel Sumud Filosu Türkiye yetkililerinin Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaya göre dün gece İsrail ordusunun Girit açıklarında 175 aktivisti alıkoydu. Sumud Filosu'nda bulunan 20'den fazla tekneye el konuldu. Alıkonulan aktivistler ise İsrail'e götürülüyor. İsrail tarafından kaçırılan 18 Türk vatandaşınının isimleri ve el konulan teknelerinin de isimleri açıklandı.

İSRAİL TARAFINDAN ALIKONULAN TÜRKLER

Alıkonulan aktivistler arasında bulunan 18 Türk vatandaşının ismi ve bulundukları gemiler hakkındaki bilgiler şu şekilde:

Saf Saf gemisi:

Mustafa Enes Topal, Şahin Yaslık, Hüseyin Şuayb Ordu, Muhammed Özdem, Mustafa Arslan, Mahmut Akay



Esplai gemisi:

Ali Deniz, Yunus Kava, Nevzat Öylek, Halil Erdoğmuş



Freia gemisi:

Nevzat Güzel, Abdulselam Demir, Nevzat Güzel, Abdüllatif Faslı, Mükremin Köse, Ramazan Tekdemir



Ghea gemisi

Mehmet Atlı, Görkem Duru



Eros 1 gemisi:

Mahmut Çağatay Yavuz

AKTİVİSTLERE 'ÖLÜM TUZAĞI'

Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sumud Filosu, İsrail ordusunun filodaki teknelerin motorları ve navigasyon sistemlerini tahrip ettiğini ve aktivistlerin denizde terk edilerek "ölüm tuzağıyla karşı karşıya" olduğunu belirtti.

Açıklamada dünyanın, İsrail ordusunun "tasarlanmış terk etme doktrininin ihracına" tanık olduğu kaydedilerek "Uluslararası sularda gerçekleştirilen şiddetli bir baskında, İsrail deniz gücü, Küresel Sumud Filosu'nun çeşitli teknelerini durdurdu, (teknelere) çıktı ve sistematik olarak işlevsiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.



'EL KOYAYA BAŞLADIK'

İsrail basını, Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, İsrail donanmasının uluslararası sularda müdahaleye başlattığını duyurdu. İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli bir kaynak, "Gazze'ye yardım filosu gemilerine İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık" dedi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir geminin İsrail donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü. Gemilerin, Gazze kıyılarından yüzlerce deniz mili uzaklıkta, Girit Adası açıklarında bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz'in uluslararası sularında durdurup, zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.

DIŞİŞLERİ: KORSANLIK EYLEMİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sumud Filosu'na İsrail'in yaptığı baskına dair açıklama geldi. Açıklamada "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir.

İsrail, Gazze'deki mazlumların yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak insani değerleri ve uluslararası hukuku hedef almıştır.

İsrail'in bu saldırganlığı aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesini ihlal etmektedir. İsrail'in bu hukuk tanımaz eylemine karşı uluslararası toplumu ortak bir tutum takınmaya davet ediyoruz.

Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu konusunda ilgili diğer ülkelerle beraber gerekli tüm girişimler yapılmaktadır" denildi.

'FİLO TEHDİT ALTINDA'

Küresel Sumud Filosu'nun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Küresel Sumud Filosu şu anda Yunanistan açıklarında ciddi bir tehdit altında. Sinyal Karartması: Gemilerimizin dünya ile iletişimini kesmek için kasıtlı bir sinyal karartma (jamming) saldırısı yapılıyor. Askeri Tehdit: Filonun etrafında kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen askeri donanma gemileri saptandı. Son Durum: Gemideki sivil aktivistler ve insan hakları savunucuları olası bir hukuksuz müdahaleye karşı hazırlık yapıyor. Lütfen bu mesajı yayarak filonun sesi olun! İletişim tamamen kopmadan uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeliyiz" ifadeleri yer aldı.

20 TEKNE İLE İLETİŞİM KESİLDİ

Küresel Sumud Filosu'nun sanal medya hesabından yapılan son açıklamada, 20 tekne ile iletişimin kesildiği açıklandı. Teknelerde 31 Türk vatandaşının olduğu hatırlatılarak, Sumud Filosu'nu gündemde tutmak için destek istendi.

İTALYA, İSRAİL VE YUNANİSTAN'DAN BİLGİ TALEP ETTİ

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın, İsrail donanmasının, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan açıklarında Akdeniz'in uluslararası sularında müdahale etmesine ilişkin Tel Aviv ve Atina'dan bilgi talep ettiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın Gazze'ye doğru seyir halindeki Küresel Sumud Filosu'na İsrail'e ait askeri birliklerin yaklaştığına dair bilgi alması üzerine Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, bakanlık kriz masası üzerinden bazı talimatlar verdiği belirtildi.

Tajani'nin, İtalya'nın Tel Aviv ve Atina büyükelçiliklerine, iki ülkenin yetkili makamlarıyla temasa geçerek; operasyonun kapsamını netleştirmeye yönelik bilgi almak ve teknelerde bulunan İtalyan vatandaşlarının korunmasını sağlamak için harekete geçme talimatı verdiği ifade edildi.

İSRAİL ORDU RADYOSU: 7 TEKNE ELE GEÇİRİLDİ

İsrail donanmasının, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz'de ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırı başlatarak 7 tekneyi ele geçirdiği bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu'na dayandırılan bilgilere göre, İsrail donanması filoya ait teknelere müdahale ederek 58 tekneden 7'sini ele geçirdi.

Aynı kaynak, saldırının daha önceki girişimlere kıyasla "en uzak mesafede gerçekleştirilen müdahale" olduğunu ve filoya Akdeniz'de, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarına yakın bir noktada saldırı düzenlendiğini belirtti.

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada ise saldırı sırasında çok sayıda teknenin elektronik sistemlerine yoğun karıştırma (jammer) uygulandığı, bazı teknelere İsrail'e ait olduğu belirtilen hızlı botların yaklaştığı ifade edildi.

Aktivistler, teknelere lazer tutulduğunu, bazı durumlarda silahların yöneltildiğini ve katılımcılara güvertede çeşitli talimatlar verildiğini aktardı. Filonun iletişim sistemlerinde kesintiler yaşandığı ve yardım çağrılarının yapıldığı kaydedildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise filoda yaklaşık 58 tekne bulunduğu, önceki değerlendirmelerde bu sayının 65 ila 100 arasında değiştiği vurgulandı.

31 TÜRK AKTİVİST BULUNUYOR

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri, filodaki tekneler ve katılımcılara ilişkin bilgileri paylaştı. İspanya'dan 12 Nisan'da hareket eden 39 tekneye İtalya'da 20 tekne daha katılırken, toplam 59 teknelik konvoy 26 Nisan'da Gazze istikametine doğru yola çıktı.

Filoda, Open Arms ve Greenpeace'e ait 2 gözlemci gemisi de yer alıyor. Filodaki 39 farklı ülkeden 345 katılımcının 178'i İspanya'dan, 167'si ise İtalya'dan gemilere dahil oldu. Katılımcılar arasında 31 Türk aktivist de bulunuyor.

Teknelerdeki Türk aktivistlerin isimleri şöyle:

"Ümmü Gülsüm Durmuş, Mustafa Enes Topal, Muhammed Özdemir, Enver Öztürk, Hüseyin Yılmaz, Seyit Ahmet Çapan, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaslık, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Öylek, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdüllatif Faslı, Ferzan Çiftçi, Hüseyin Şuayb Ordu, Sibel Can Karakoç, Mehmet Yıldırım, Ömer Aslan, Fatma Zengin, Mehmet Yasir Cebeci, Görkem Duru, Fatih Genç, Mehmet Atlı, Bilali Yıldırım, Mükremin Köse, Salih Tekin, Ramazan Tekdemir, Abdullah Saydemir, Mahmut Çağatay Yavuz."

18 TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU

Küresel Sumud Filosu, 18 Türk aktivistin alıkonulduğunu duyurdu.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Gazze için yola çıkmış, güzergah üzerindeki İtalya'nın Sicilya Adası'nda yeni katılımlarla tekne sayısını arttırarak 26 Nisan'da yeniden Akdeniz'e açılmıştı.

İsrail basını, İsrail donanmasının 29 Nisan akşam saatlerinde Akdeniz'in uluslararası sularında Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye başladığını duyurmuştu.

Teknelerdeki aktivistler, İsrail ordusu unsurlarının, 29 Nisan'da saat 23.00'e doğru, Girit Adası'nın yaklaşık 50 mil batısındaki uluslararası sularda tekneleri kuşatıp taciz etmeye başladığını bildirmişti.

Aktivistler, kısa süre sonra müdahalenin başladığını açıklarken, filo yetkilileri çok sayıda tekneyle irtibatlarının koptuğunu duyurmuştu.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu yine Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.