Avrupa'da enflasyon 3 yılın zirvesinde

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

- Avrupa'da son 3 yılın en yüksek enflasyonu

Buna göre, Euro Bölgesi'nde martta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 3'e yükseldi. Enflasyon, nisanda aylık bazda ise yüzde 1 oldu. Yüzde 3'lük enflasyon, bölgede Eylül 2023 sonrası en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

Piyasa beklentisi, enflasyonun nisan yıllık bazda yüzde 3 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde nisan ayında çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda yüzde 0,9 seviyesinde belirlendi.

ENERJİ ENFLASYONU YÜZDE 10'U AŞTI

Euro Bölgesi'nde nisanda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 10,9 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 3 ile hizmetler, yüzde 2,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri takip etti.

Enflasyon nisanda geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2,9, Fransa'da 2,5, İtalya'da 2,9 ve İspanya'da yüzde 3,5 seviyesinde ölçüldü.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Euro Bölgesi enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.