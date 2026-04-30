Danıştay'dan emsal karar: Kariyer meslekler alt kadroya bağlanamaz

Kariyer Büro Sendikası'nın girişimiyle açılan davada Danıştay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Sendikanın, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndaki görev dağılımına ilişkin düzenlemeye karşı yaptığı başvuru sonrası Danıştay, gelir uzmanları ve yardımcılarının "diğer personel" kapsamında değerlendirilerek avukatlara bağlı hale getirilmesini hukuka aykırı buldu. Kararda, kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı hiyerarşik yapı oluştuğu vurgulanırken, ilgili düzenlemenin yürütmesi durduruldu.

Kariyer meslek vurgusu karara damga vurdu

Kariyer Büro Sendikası tarafından açılan davada, 25 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğinde yer alan "diğer personel" ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edilmişti. Danıştay İkinci Dairesi, yaptığı inceleme sonucunda bu ibarenin gelir uzmanları ve yardımcıları yönünden uygulanmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Kararda, gelir uzmanlığı mesleğinin özel yarışma sınavı ve yeterlik süreciyle girilen A grubu kariyer meslek olduğu vurgulandı. Buna karşılık avukat kadrosunun B grubu kapsamında yer aldığına dikkat çekilerek, bu iki kadro arasında kurulan ast-üst ilişkisinin kariyer ve liyakat ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtildi.

"Hiyerarşi liyakat ilkesine aykırı"

Danıştay kararında, hukuk işleri birimlerinde görev yapan gelir uzmanlarının, müdür olarak görevlendirilen avukatlara karşı sorumlu tutulmasının, kamu personel sisteminin temel ilkeleri olan kariyer ve liyakat prensiplerine aykırı bir hiyerarşi oluşturduğu ifade edildi. Bu durumun hukuka uygun olmadığı sonucuna varılarak düzenlemenin yürütmesi durduruldu.

Ne olmuştu?

2025 yılında yapılan yönetmelik değişikliğiyle, defterdarlık bünyesinde görev yapan avukatlar "hukuk işleri müdürü" olarak görevlendirilmişti. Bu düzenleme kapsamında, aynı birimde çalışan gelir uzmanları ve diğer personel bu müdürlere karşı sorumlu hale getirilmişti.

Sendikadan "yapısal reform" çağrısı

Kararı değerlendiren Kariyer Büro Sendikası Genel Başkanı Tolga Akgül, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın özellikle taşra teşkilatında mevcut personel yapısının kariyer ve liyakat ilkeleriyle tam uyumlu olmadığını belirtti. Akgül, sorunun yalnızca gelir uzmanlarını değil tüm taşra teşkilatını ilgilendiren yapısal bir mesele olduğuna dikkat çekti.

Kalıcı çözüm için "kapsayıcı baş uzmanlık" modelini öneren Akgül, liyakati esas alan ve kurumsal hiyerarşiyi güçlendiren bütüncül bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade ederek, yetkililere çağrıda bulundu.