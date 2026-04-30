Danıştay'dan emsal karar: Kariyer meslekler alt kadroya bağlanamaz

Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Polise judo eğitimi verilecek
Polise judo eğitimi verilecek
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü
İstanbul'daki özel hastane konkordato sürecinde: 1 yıl süre tanındı
İstanbul'daki özel hastane konkordato sürecinde: 1 yıl süre tanındı
Sumud Filosu'na İsrail saldırısı: 18 Türk aktivist alıkonuldu
Sumud Filosu'na İsrail saldırısı: 18 Türk aktivist alıkonuldu
Türkiye'nin 10 yıllık aile ve nüfus yol haritası 2 Mayıs'ta açıklanacak
Türkiye'nin 10 yıllık aile ve nüfus yol haritası 2 Mayıs'ta açıklanacak
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltında
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltında
Hakim ve Savcılara Terfi Düzenlemesi: Yüzde 80 Şartı Getirildi
Hakim ve Savcılara Terfi Düzenlemesi: Yüzde 80 Şartı Getirildi
OECD'den Türkiye'ye uyarı: Emeklilik yaşını artırın
OECD'den Türkiye'ye uyarı: Emeklilik yaşını artırın
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
İşçi ve emekli haklarında 24 yılda 24 devrim!
İşçi ve emekli haklarında 24 yılda 24 devrim!
Eğitimde yol ayrımındayız! Kayıp 12 yılın suçlusu kim?
Eğitimde yol ayrımındayız! Kayıp 12 yılın suçlusu kim?
Yeni TİHEK Başkanı belli oldu
Yeni TİHEK Başkanı belli oldu
Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Milli eğitim müdürünün okul müdüre attığı mesajlar bir aileyi yıktı
Milli eğitim müdürünün okul müdüre attığı mesajlar bir aileyi yıktı
Sokak köpekleri 2 çocuğa saldırdı: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sokak köpekleri 2 çocuğa saldırdı: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
Danıştay'dan emsal karar: Kariyer meslekler alt kadroya bağlanamaz

Kariyer Büro Sendikası'nın uzun süredir yürüttüğü hukuki mücadele sonuç verdi. Sendikanın başvurusu üzerine Danıştay, gelir uzmanlarının avukatlara bağlı çalıştırılmasına yönelik düzenlemenin yürütmesini durdurarak kariyer meslek statüsünü koruyan kritik bir karara imza attı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 13:28, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 13:50
Danıştay'dan emsal karar: Kariyer meslekler alt kadroya bağlanamaz

Kariyer Büro Sendikası'nın girişimiyle açılan davada Danıştay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Sendikanın, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndaki görev dağılımına ilişkin düzenlemeye karşı yaptığı başvuru sonrası Danıştay, gelir uzmanları ve yardımcılarının "diğer personel" kapsamında değerlendirilerek avukatlara bağlı hale getirilmesini hukuka aykırı buldu. Kararda, kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı hiyerarşik yapı oluştuğu vurgulanırken, ilgili düzenlemenin yürütmesi durduruldu.

Kariyer meslek vurgusu karara damga vurdu

Kariyer Büro Sendikası tarafından açılan davada, 25 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğinde yer alan "diğer personel" ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edilmişti. Danıştay İkinci Dairesi, yaptığı inceleme sonucunda bu ibarenin gelir uzmanları ve yardımcıları yönünden uygulanmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Kararda, gelir uzmanlığı mesleğinin özel yarışma sınavı ve yeterlik süreciyle girilen A grubu kariyer meslek olduğu vurgulandı. Buna karşılık avukat kadrosunun B grubu kapsamında yer aldığına dikkat çekilerek, bu iki kadro arasında kurulan ast-üst ilişkisinin kariyer ve liyakat ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtildi.

"Hiyerarşi liyakat ilkesine aykırı"

Danıştay kararında, hukuk işleri birimlerinde görev yapan gelir uzmanlarının, müdür olarak görevlendirilen avukatlara karşı sorumlu tutulmasının, kamu personel sisteminin temel ilkeleri olan kariyer ve liyakat prensiplerine aykırı bir hiyerarşi oluşturduğu ifade edildi. Bu durumun hukuka uygun olmadığı sonucuna varılarak düzenlemenin yürütmesi durduruldu.

Ne olmuştu?

2025 yılında yapılan yönetmelik değişikliğiyle, defterdarlık bünyesinde görev yapan avukatlar "hukuk işleri müdürü" olarak görevlendirilmişti. Bu düzenleme kapsamında, aynı birimde çalışan gelir uzmanları ve diğer personel bu müdürlere karşı sorumlu hale getirilmişti.

Sendikadan "yapısal reform" çağrısı

Kararı değerlendiren Kariyer Büro Sendikası Genel Başkanı Tolga Akgül, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın özellikle taşra teşkilatında mevcut personel yapısının kariyer ve liyakat ilkeleriyle tam uyumlu olmadığını belirtti. Akgül, sorunun yalnızca gelir uzmanlarını değil tüm taşra teşkilatını ilgilendiren yapısal bir mesele olduğuna dikkat çekti.

Kalıcı çözüm için "kapsayıcı baş uzmanlık" modelini öneren Akgül, liyakati esas alan ve kurumsal hiyerarşiyi güçlendiren bütüncül bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade ederek, yetkililere çağrıda bulundu.

