TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
Üniversite kampüsünde petrol bulundu! 6 yeni kuyu açılacak

Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulunduğu öğrenilirken, kampüste ilk etapta 6 sondaj kuyusu açılacağı bildirildi.

Haber Giriş : 30 Nisan 2026 14:15, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 14:17
Dicle Üniversitesi ile SANKO Holding arasında ilginç bir anlaşmaya imza atıldı. Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulunduğu öğrenilirken, kampüste 2 bölgede 6 sondaj kuyusu açılacağı bildirildi.

Dicle Üniversitesi ile SANKO Holding ile 10 yıllık bir sözleşme imzalandı.

Üniversiteden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Üniversitemize ait Diyarbakır İli Sur İlçesi Yiğitçavuş Mahallesinde bulunan 7567 ada 41 no.lu parselde gerçekleştirilen sismik arama çalışmaları sonucunda, sahada sondaj kuyuları açılması amacıyla ilgili alanın 10 yıllığına kiralanması talep edildi. Yapılan teknik ve idari değerlendirmeler neticesinde söz konusu talep, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla uygun bulunmuş; ardından bağlı bulunulan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınarak süreç tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

YÜZ BİNLERCE VARİL HEDEFLENİYOR

Kampüsün Hukuk Fakültesi'nin arkasındaki alanlarda sondaj çalışmasının yapılacağının kaydedildiği açıklamada, çalışmalara dair şu bilgiler verildi:

"Sözleşme doğrultusunda belirlenen sahalarda gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında iki ayrı lokasyonda sondaj faaliyetleri yürütülecektir. Hukuk Fakültesi arka mevkiide yer alan 18.465,83 m² büyüklüğündeki alan ile futbol sahası altı mevkkinde bulunan 27.328,29 m²'lik alan olmak üzere, yollar dahil toplam 45.794,12 m²'lik sahada çalışmalar yapılacaktır. Her bir lokasyonda üç sondaj kuyusu açılması planlanmakta olup, toplamda altı kuyunun faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Sondaj çalışmalarının kurulum maliyetinin yaklaşık 20 milyon dolar olacağı öngörülürken, petrol tespit edilmesi halinde kuyu başına günlük ortalama 150 varil üretim yapılması planlanmaktadır. Bu miktar yıllık yaklaşık 328.500 varil üretime karşılık geliyor."

