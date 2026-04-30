Vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı

Türk Kızılay, bu yıl vekaletle kurban kesimi bedelinin "yurt içi" ve "Filistin Gazze" için 17 bin 250, "yurt dışı" için ise 6 bin 350 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 14:38, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 16:06
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay İstanbul Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında gerçekleştirilen kurban kesim ve dağıtım operasyonlarına değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"2025 yılında Türkiye dahil 25 ülkede kurban kesim ve dağıtım operasyonlarını gerçekleştirdik. 168 bin 584 vekalet sahibi adına kurban kesimi yapıldı. Bunların 21 bin 504 hissesi Gazze için, 137 bin 350 tanesi yurt dışı, 9 bin 730 tanesi ise yurt içi olarak gerçekleştirilmiş oldu. Tüm bu operasyonlarla geçen sene kurban döneminde 4 milyon 529 bin 644 kişinin sofrasına kurban bereketini çeşitli şekillerde ulaştırmış olduk."

31 ülkeye kurban eti ulaştırılacak

Bu yılki hedeflerin belirlendiğini, hazırlıkların tamamlandığını ve operasyon modelinin oluşturulduğunu aktaran Yılmaz, "Modelimiz her zaman söylediğimiz gibi konserve modeline dayanıyor. O nedenle de bereketi yıl boyu yaşatıyor, buna çokça vurgu yapıyoruz. Çünkü konserve haline döndürülmesi bu etlerin en az 24 ay hatta 3 sene dayanıklı bir şekilde oda sıcaklığında saklanabilmesini mümkün kılıyor. Bu da yıl boyunca çeşitli vesilelerle hem yurt içinde hem de Gazze'de kurban konservesi olarak dağıtabilmemize imkan sağlamış oluyor" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bu sene ülke sayısını artırdıklarını, bu durumun gelen istekler, yapılan analizler sonucu gerçekleştirildiğini belirterek, "Hazırlığımız şu anda 31 ülke şeklinde yapılmış durumda. Geçen sene 25'ti, 6 ülke eklenmiş oldu. Filistin Gazze'de ise sadece dağıtım planladık. Biliyorsunuz son 2 senedir bunu gerçekleştiriyoruz. Üçüncü sene yine aynı şekilde yapacağız. Biz Gazze'yi kendimizden ayırmıyoruz, bunu hep söyledik" diye konuştu.

Gazze için hazırlanan kurban konservelerinin Türkiye'de kesildiğini, bölgedeki belirsiz giriş çıkış koşulları ve yetersiz saklama imkanları nedeniyle bu yöntemin tercih edildiğini anlatan Yılmaz, "Elbette ki daha kontrollü, daha zor, daha kritik, biraz daha maliyetli bir operasyon ama biz Gazze'deki bu konserveleri son 2 yılın içinde Gazze'de yaşayan her iki kişiye bir konserve düşecek şekilde ulaştırmayı başarmış durumdayız. Bu bizler için son derece önemli" dedi.

Kurban kesim bedelleri 2 ila 4 taksitte ödenebilecek

Yılmaz, Gazze'ye giriş yapan insani yardım ve ticari tır sayısının ciddi şekilde sınırlandırıldığına, bu nedenle büyük zorluklar yaşandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Gazze bizim için çok önemli. Gazze'nin unutulmaması, duyarlılığının devam etmesi lazım. İnsanın nerede parmağı kanıyorsa oraya daha çok odaklanılıyor. Biz İran, ekonomi, çelik derken orada Gazze unutuluyormuş ve Gazze'deki hassasiyet azalıyormuş gibi hissediyoruz. Bu arada bağışçılarımız anlamında azalmıyor ama uluslararası alanda savunuculuğun devam etmesi, kapıların açık tutulması için gerekli uyarıların, baskıların yapılması konusundaki duyarlılığın biraz azaldığını görüyoruz. Ateşkesi hatırlayalım günlük 600 tır girecekti. Şu anda 100 bile girmiyor."

Bu yılki vekaletle kurban kesim fiyatını açıklayan Yılmaz, "Bu sene kurban bedelimiz yurt içi ve Filistin Gazze için 17 bin 250, yurt dışında ise 6 bin 350 lira olarak belirlenmiş oldu. Bağışçılarımız, bunu yine geçen sene olduğu gibi 2 ila 4 taksite de bölebiliyor durumda olacak. Burada Filistin Gazze'de, Filistin'e gönderme ve konserveleme gibi ek masrafları da kendimiz Kızılayın bütçesinden yapacak şekilde Filistin'e en doğru kaynağı ulaştırabilmenin çabası içindeyiz. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan 'Hilal olsun Türkiye' demek istiyoruz" şeklinde konuştu.

