Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Polise judo eğitimi verilecek
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü
İstanbul'daki özel hastane konkordato sürecinde: 1 yıl süre tanındı
Sumud Filosu'na İsrail saldırısı: 18 Türk aktivist alıkonuldu
Türkiye'nin 10 yıllık aile ve nüfus yol haritası 2 Mayıs'ta açıklanacak
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltında
Hakim ve Savcılara Terfi Düzenlemesi: Yüzde 80 Şartı Getirildi
OECD'den Türkiye'ye uyarı: Emeklilik yaşını artırın
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
İşçi ve emekli haklarında 24 yılda 24 devrim!
Eğitimde yol ayrımındayız! Kayıp 12 yılın suçlusu kim?
Yeni TİHEK Başkanı belli oldu
Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Milli eğitim müdürünün okul müdüre attığı mesajlar bir aileyi yıktı
Sokak köpekleri 2 çocuğa saldırdı: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
Kendisine saldıranlara ateş açıp kaldırımdaki berberi vuran polise ev hapsi

Kağıthane'de bir okulun karşısında küfürlü konuşup sigara içen gençleri uyaran okul polisi, çocuk yaştaki kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganların burnuna vurduğu polis, kaçan şüphelilere ateş açtı. O sırada kaldırımda bulunan bir berber yaralandı. Polis memuruna ev hapsi verilirken saldırgan serbest kaldı. Berberin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 13:05, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 13:06
İstanbul Kağıthane'de okulun karşısındaki parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen grubu uyaran polis memuru H.Ç., çıkan tartışmada darbedildi. Kaçan şüphelilerin peşinden giden polis memurunun açtığı uyarı ateşinde kaldırımdaki berber Hakan B. (48) ağır yaralandı.

Olayın ardından yakalanan 3 şüpheliden biri savcılık ifadesinin ardından diğeri 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis memuru hakkında yurtdışı yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

Polis memuru bir kaç el ateş etti, mermilerden birisi yoldaki berbere isabet etti

Olay, 28 Nisan Salı günü saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul polisi H.Ç., parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gruba uyarıda bulundu.

Kısa sürede tartışmaya dönüşen olayda 3 kişi polis memurunu burnuna vurarak darbetti. Kaçan şüphelilerin peşinden giden polis memuru, uyarı ateşi açarak 'Dur' ihtarında bulundu. Bu sırada kaldırımda bulunan berber Hakan B. göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Bazı kurşunlar park halindeki hafif ticari araca isabet etti

Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları park halindeki hafif ticari araca isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hakan B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan B.'nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

- Polise saldıranların suç kaydı yok

Polis ekipleri kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.S.P. (16), S.K.G. (16) ve H.B. (16) kısa sürede gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden suç kaydı bulunmadığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.P., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

- Polise ev hapsi verildi

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan polis memuru H.Ç., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan polis memuru hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

