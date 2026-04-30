Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Trafik kazasında şehit olan polis Serkan Hızlı için tören düzenlendi

İzmir'in Bornova ilçesinde tır ile 9 aracın karıştığı trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Hızlı için tören düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 13:32, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 13:32
İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'ndeki törene, şehidin ailesi ve meslektaşlarının yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Yalçın Payal, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz katıldı.

Vali Elban ve İl Emniyet Müdürü Sel, teskin ettikleri şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişinin okunduğu törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Şehidin naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine gönderildi.

Şehidin özgeçmişi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serkan Hızlı'nın 20 Haziran 2013 tarihinde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı.

Bekar ve bir kardeşi olduğu öğrenilen Hızlı'nın, şark görevini Şırnak Emniyet Müdürlüğünde tamamladığı, 2 Eylül 2019 tarihinde İzmir Emniyet Müdürlüğüne atandığı öğrenildi.

Öte yandan kazada yaralanan polis memuru Hakan Özdemir ile 1 kişinin hastanelerde tedavilerinin devam ettiği, diğer 2 kişinin ise taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaza

Dün Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan tır, İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş, yolda aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarparak yol kenarındaki dereye devrilmişti.

Kazada tır sürücüsü İsmail Çoban ile motosiklet sürücüsü Gökhan Vardar hayatını kaybederken 2'si polis 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralı polisler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yaralı polis memuru Serkan Hızlı, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

