Milletvekili Ün'ün aracıyla kaçakçılık iddiasında 2 sanığa cezası

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar F.A. ve Ç.R.Ç. ile F.A'nın avukatı katılmazken, Ç.R.Ç'nin avukatı salonda hazır bulundu.

Ç.R.Ç'nin avukatı, müvekkilinin gümrük kaçağı ürünlerle ilgisinin olmadığını, aracının arıza yapması nedeniyle F.A'nın kullandığı araca Edirne'de bindiğini belirterek, beraatini talep etti.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün avukatı da sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını ve el konulan gümrük kaçağı eşyaların müsaderesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara ayrı ayrı 2 yıl 2 ay 7 gün hapis ve 131 bin 250'şer lira para cezası verdi.

Karar istinafa taşınabilecek.

- Olay

Eylül 2024'te Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri TEM Otoyolu Gişeleri'nde bir cipi durdurmuş, araçtaki F.A. ve Ç.R.Ç, rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etmişti.

Şüpheliler, "gümrük kaçakçılığı" suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Aracın ise o dönem CHP Edirne Milletvekili olan Ediz Ün'e ait olduğu öğrenilmişti.

Söz konusu olayla uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade eden Ün, F.A'nın Ç.R.Ç. ile buluşarak gümrük kaçağı eşyaları araca yükleyip İstanbul'a doğru yola çıktıklarını, kolluk kuvvetlerinin kendisini bilgilendirmesiyle öğrendiğini ileri sürmüştü. Ün, konuyla ilgili soruşturma tamamlanana kadar partisinden istifa etmişti.

Sanıklar hakkında yakalanan eşyaların gümrüklenmiş değeri nazara alınarak, "eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.