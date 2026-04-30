Milletvekili Ün'ün aracıyla kaçakçılık iddiasında 2 sanığa cezası

Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri
KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
'İmamoğlu suç örgütü' davasında 15 sanığın tahliyesine karar verildi
'İmamoğlu suç örgütü' davasında 15 sanığın tahliyesine karar verildi
TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşecek
Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşecek
IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı
IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Polise judo eğitimi verilecek
Polise judo eğitimi verilecek
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü
İstanbul'daki özel hastane konkordato sürecinde: 1 yıl süre tanındı
İstanbul'daki özel hastane konkordato sürecinde: 1 yıl süre tanındı
Sumud Filosu'na İsrail saldırısı: 20 Türk aktivist alıkonuldu
Sumud Filosu'na İsrail saldırısı: 20 Türk aktivist alıkonuldu
Türkiye'nin 10 yıllık aile ve nüfus yol haritası 2 Mayıs'ta açıklanacak
Türkiye'nin 10 yıllık aile ve nüfus yol haritası 2 Mayıs'ta açıklanacak
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltında
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltında
OECD'den Türkiye'ye uyarı: Emeklilik yaşını artırın
OECD'den Türkiye'ye uyarı: Emeklilik yaşını artırın
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
İşçi ve emekli haklarında 24 yılda 24 devrim!
İşçi ve emekli haklarında 24 yılda 24 devrim!
Eğitimde yol ayrımındayız! Kayıp 12 yılın suçlusu kim?
Eğitimde yol ayrımındayız! Kayıp 12 yılın suçlusu kim?
Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Sokak köpekleri 2 çocuğa saldırdı: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sokak köpekleri 2 çocuğa saldırdı: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Milletvekili Ün'ün aracıyla kaçakçılık iddiasında 2 sanığa cezası

Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatı ele geçirilmesine ilişkin yargılanan 2 sanığa 2 yıl 2 ay 7 gün hapis ve 131 bin 250'şer lira para cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 17:30, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 18:15
Yazdır
Milletvekili Ün'ün aracıyla kaçakçılık iddiasında 2 sanığa cezası

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar F.A. ve Ç.R.Ç. ile F.A'nın avukatı katılmazken, Ç.R.Ç'nin avukatı salonda hazır bulundu.

Ç.R.Ç'nin avukatı, müvekkilinin gümrük kaçağı ürünlerle ilgisinin olmadığını, aracının arıza yapması nedeniyle F.A'nın kullandığı araca Edirne'de bindiğini belirterek, beraatini talep etti.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün avukatı da sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını ve el konulan gümrük kaçağı eşyaların müsaderesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara ayrı ayrı 2 yıl 2 ay 7 gün hapis ve 131 bin 250'şer lira para cezası verdi.

Karar istinafa taşınabilecek.

- Olay

Eylül 2024'te Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri TEM Otoyolu Gişeleri'nde bir cipi durdurmuş, araçtaki F.A. ve Ç.R.Ç, rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etmişti.

Şüpheliler, "gümrük kaçakçılığı" suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Aracın ise o dönem CHP Edirne Milletvekili olan Ediz Ün'e ait olduğu öğrenilmişti.

Söz konusu olayla uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade eden Ün, F.A'nın Ç.R.Ç. ile buluşarak gümrük kaçağı eşyaları araca yükleyip İstanbul'a doğru yola çıktıklarını, kolluk kuvvetlerinin kendisini bilgilendirmesiyle öğrendiğini ileri sürmüştü. Ün, konuyla ilgili soruşturma tamamlanana kadar partisinden istifa etmişti.

Sanıklar hakkında yakalanan eşyaların gümrüklenmiş değeri nazara alınarak, "eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber