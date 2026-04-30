PFDK, Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 18:34, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 18:31
TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin sarı-lacivertli oyuncuya bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.