Başkentte 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Sponsorlu İçerik
KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri
KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
'İmamoğlu suç örgütü' davasında 15 sanığın tahliyesine karar verildi
'İmamoğlu suç örgütü' davasında 15 sanığın tahliyesine karar verildi
TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşecek
Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşecek
IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı
IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Polise judo eğitimi verilecek
Polise judo eğitimi verilecek
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü
İstanbul'daki özel hastane konkordato sürecinde: 1 yıl süre tanındı
İstanbul'daki özel hastane konkordato sürecinde: 1 yıl süre tanındı
Sumud Filosu'na İsrail saldırısı: 20 Türk aktivist alıkonuldu
Sumud Filosu'na İsrail saldırısı: 20 Türk aktivist alıkonuldu
Türkiye'nin 10 yıllık aile ve nüfus yol haritası 2 Mayıs'ta açıklanacak
Türkiye'nin 10 yıllık aile ve nüfus yol haritası 2 Mayıs'ta açıklanacak
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltında
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltında
OECD'den Türkiye'ye uyarı: Emeklilik yaşını artırın
OECD'den Türkiye'ye uyarı: Emeklilik yaşını artırın
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
İşçi ve emekli haklarında 24 yılda 24 devrim!
İşçi ve emekli haklarında 24 yılda 24 devrim!
Eğitimde yol ayrımındayız! Kayıp 12 yılın suçlusu kim?
Eğitimde yol ayrımındayız! Kayıp 12 yılın suçlusu kim?
Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Sokak köpekleri 2 çocuğa saldırdı: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sokak köpekleri 2 çocuğa saldırdı: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
Başkentte 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Anıtpark ve Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Haber Giriş : 30 Nisan 2026 17:00, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 17:03
Başkentte 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 23.00'ten itibaren ihtiyaç olması halinde Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak ile Akdeniz Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı trafiğe kapatılacak.

Yarın saat 06.00'dan itibaren etkinlikler sona erene kadar trafiğe kapalı olacak yollar şöyle:

"Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan varyantın tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı.

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Hipodrom Caddesi'nin Tren Garı Kavşak ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Göktepe Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı ile bu yollara bağlanan cadde ve sokakların tamamı."

Ayrıca yarın etkinlikler sona erene kadar Anadolu Meydanı Ankaray Durağı da kapalı kalacak.

