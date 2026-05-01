Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükselmede kritik değişiklikler
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Siyasi

1 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2026 00:01, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 00:03
Yazdır
1 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda "1 Mayıs Kadıköy İşçi Buluşması"na katılacak.

(İstanbul/12.00)

- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜRK-İŞ tarafından düzenlenecek kutlamaya iştirak edecek.

(Edirne/11.00)

- HAK-İŞ, kutlama programı düzenleyecek.

(Bursa/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'daki temasları kapsamında Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) "Anadolu'dan Avrupa'ya Ortak Miras Buluşmaları" programına iştirak edecek.

(Gent)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti ve MHP Karaman il başkanlıklarını ziyaret edecek, Karaman Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne katılacak.

(Karaman/11.00/12.00/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun uluslararası sularda saldırmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- Lübnan ile İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na altıncı gününde 127,9 kilometrelik Antalya-Feslikan etabıyla devam edilecek.

(Antalya/12.15)

2- Trendyol Süper Lig'in 32. haftası, Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(Rize/17.00/Gaziantep/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftası, Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor, İstanbulspor-Adana Demirspor, Boluspor-Serikspor ve Manisa FK-Sakaryaspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Hatay/14.30/İstanbul/Bolu/17.00/Manisa/20.00)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu öncesi katılımcı takımlar VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene ve A. Carraro Prosecco'nun başantrenör ile kaptanlarının yer alacağı basın toplantısı, Marriot Hotel Asia'da (Ataşehir) düzenlenecek.

(İstanbul/11.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftası, Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak.

(İzmir/19.00)

6- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının 8. haftasında Altınpost Giresunspor-İstanbul Gençlik maçı oynanacak.

(Giresun/16.00)

7- Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinden alınan Domenico Tedesco, İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'ya dönecek.

(İstanbul/12.20)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber