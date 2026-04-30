Hastaneye kaldırılan Hilmi Güler'den açıklama

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşanan olayda, kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e ilk müdahale, şehirdeki özel bir hastanede yapıldı.

Hilmi Güler İstanbul'a sevk edildi

Güler'in tedavisinin kendi isteği doğrultusunda İstanbul'da sürdürülmesine karar verildi. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen hava ambulansı ile İstanbul'a sevk edildi.

Başkan Güler'den yazılı açıklama

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tedavi sürecinin kısa sürede tamamlanacağını belirten Güler, en kısa zamanda görevine döneceğini kaydetti. Ordu için çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini ifade eden Güler, "Ordu'muz için yapacak daha çok işimiz, yürüyecek daha çok yolumuz var. İnşallah çok yakında yeniden sahada olacağız. Çok şükür sağlığım yerinde. Bu süreçte arayan, soran, dualarıyla yanımızda olan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı." dedi.