KGM'den 'HGS Borcu' uyarısı: Sakın o linklere tıklamayın!
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hastaneye kaldırılan Hilmi Güler'den açıklama

Rahatsızlığı sonrası yazılı bir açıklama yapan Başkan Hilmi Güler, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek; "Ordu için yapacak çok işimiz var. En kısa sürede yeniden sahada olacağız" mesajını verdi. Güler, bu süreçte kendisine destek olan tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 20:52, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 20:52
Yazdır
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşanan olayda, kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e ilk müdahale, şehirdeki özel bir hastanede yapıldı.

Hilmi Güler İstanbul'a sevk edildi

Güler'in tedavisinin kendi isteği doğrultusunda İstanbul'da sürdürülmesine karar verildi. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen hava ambulansı ile İstanbul'a sevk edildi.

Başkan Güler'den yazılı açıklama

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tedavi sürecinin kısa sürede tamamlanacağını belirten Güler, en kısa zamanda görevine döneceğini kaydetti. Ordu için çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini ifade eden Güler, "Ordu'muz için yapacak daha çok işimiz, yürüyecek daha çok yolumuz var. İnşallah çok yakında yeniden sahada olacağız. Çok şükür sağlığım yerinde. Bu süreçte arayan, soran, dualarıyla yanımızda olan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber