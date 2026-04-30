Evinde çıkan yangını söndürmek isterken yanarak can verdi

KGM'den 'HGS Borcu' uyarısı: Sakın o linklere tıklamayın!
KGM'den 'HGS Borcu' uyarısı: Sakın o linklere tıklamayın!
İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına resen soruşturma
İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına resen soruşturma
USK açıkladı: Çiğ süt fiyatı yarından itibaren zamlanıyor
USK açıkladı: Çiğ süt fiyatı yarından itibaren zamlanıyor
Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri
KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
'İmamoğlu suç örgütü' davasında 15 sanığın tahliyesine karar verildi
'İmamoğlu suç örgütü' davasında 15 sanığın tahliyesine karar verildi
TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşecek
Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşecek
IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı
IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Polise judo eğitimi verilecek
Polise judo eğitimi verilecek
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü
İstanbul'daki özel hastane konkordato sürecinde: 1 yıl süre tanındı
İstanbul'daki özel hastane konkordato sürecinde: 1 yıl süre tanındı
Sumud Filosu'na İsrail saldırısı: 20 Türk aktivist alıkonuldu
Sumud Filosu'na İsrail saldırısı: 20 Türk aktivist alıkonuldu
Türkiye'nin 10 yıllık aile ve nüfus yol haritası 2 Mayıs'ta açıklanacak
Türkiye'nin 10 yıllık aile ve nüfus yol haritası 2 Mayıs'ta açıklanacak
OECD'den Türkiye'ye uyarı: Emeklilik yaşını artırın
OECD'den Türkiye'ye uyarı: Emeklilik yaşını artırın
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
İşçi ve emekli haklarında 24 yılda 24 devrim!
İşçi ve emekli haklarında 24 yılda 24 devrim!
Eğitimde yol ayrımındayız! Kayıp 12 yılın suçlusu kim?
Eğitimde yol ayrımındayız! Kayıp 12 yılın suçlusu kim?
Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Sokak köpekleri 2 çocuğa saldırdı: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sokak köpekleri 2 çocuğa saldırdı: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Evinde çıkan yangını söndürmek isterken yanarak can verdi

Aksaray'da yalnız yaşadığı evinin mutfağındaki ocakta çıkan yangını söndürmek isteyen yaşlı kadın kıyafetlerinin tutuşması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 20:33, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 20:34
Evinde çıkan yangını söndürmek isterken yanarak can verdi

Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükbölcek Mahallesi 2617 Sokak'ta bulunan Altınsoy Apartmanı'nın 4. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 91 yaşındaki Meryem Altınsoy'un mutfağındaki ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmek istediği öğrenilen yaşlı kadın kıyafetinin tutuşmasıyla alev aldı. Şehir dışında bulunan oğlu B.A.'nın annesine ulaşamayınca arkadaşı Y.A.'yı arayarak eve gönderdi. Evin anahtarı bulunan ve sürekli arkadaşının annesiyle ilgilendiği öğrenilen Y.A. eve girince alevleri fark etti. Kadının yerde yatar halde kıyafetlerinin yandığını gören adam kısmen kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek isterken, bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısmen söndürülmüş yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri kadına yaptığı ilk müdahalede yaşlı kadının yanarak öldüğünü belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tahkikat başlattı.

