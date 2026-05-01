Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2026 00:07, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 00:10
YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 11276

Ekli "Mülki idare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

30 Nisan 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 26- A. Yıllık ve mazeret izinlerinin tamamı; yılda toplam 30 günü geçmeyen sağlık izinleri; görevi nedeniyle yaralananlann gerek tedavi kurumlannda gerekse raporlu olarak geçirdikleri sürelerin tamamı; toplam süresi 60 günü geçmeyen ve Bakanlıkça uygun görülen kurs, konferans, seminer süreleri, coğrafi bölge ve grup hizmetlerinden sayılır.

B. Staj veya eğitim ve öğrenim amacıyla yurt dışında geçirilen süreler, yurt içi eğitim ve öğretim kurumlannda akademik öğrenim için geçirilen süreler grup hizmetlerinden sayılır. Ancak bu süreler 6 ncı sımf ilçe hizmeti ve 5 inci coğrafi bölge hizmetinden sayılmaz. Hizmet gereği yapılan görevlendirmelerde geçirilen sürelerin tamamı fiilen görev yapılan sınıf ve bölge hizmetinden sayılır.

C. İl/ilçelerin sınıfinda ya da coğrafi bölgesinde yapılan değişiklikler, söz konusu il/ilçeye atananlar ile bu il/ilçelerde görev yapan meslek mensuplannın değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki görev süreleri için uygulanır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinde yer alan "dört" ibaresi "altı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aym Yönetmeliğe geçici 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 7- 6 ncı sınıf ilçe hizmetini yapmakta iken bu Yönetmelik kapsamındaki diğer görevlere atanan veya görevlendirilen meslek mensuplarının diğer görevlerde geçirdikleri süreler 6 ncı sınıfta geçirilmiş sayılır. Bu madde, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıllık süre içinde uygulanır."

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür.

