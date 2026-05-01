Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik

Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Sponsorlu İçerik
Bakan Gürlek: O kişi hakim savcı değil, soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: O kişi hakim savcı değil, soruşturma başlatıldı
Başsavcı Vekili Sağlam: Bahis operasyonları lig bitiminde hızlanacak
Başsavcı Vekili Sağlam: Bahis operasyonları lig bitiminde hızlanacak
EGM görevine başlayan Ali Fidan'dan ilk açıklama
EGM görevine başlayan Ali Fidan'dan ilk açıklama
Köy öğretmeni 4 yıldır öğrencilerine sınıfta sofra kuruyor
Köy öğretmeni 4 yıldır öğrencilerine sınıfta sofra kuruyor
KGM'den 'HGS Borcu' uyarısı: Sakın o linklere tıklamayın!
KGM'den 'HGS Borcu' uyarısı: Sakın o linklere tıklamayın!
İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına resen soruşturma
İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına resen soruşturma
USK açıkladı: Çiğ süt fiyatı yarından itibaren zamlanıyor
USK açıkladı: Çiğ süt fiyatı yarından itibaren zamlanıyor
Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri
KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
'İmamoğlu suç örgütü' davasında 15 sanığın tahliyesine karar verildi
'İmamoğlu suç örgütü' davasında 15 sanığın tahliyesine karar verildi
TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşecek
Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşecek
IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı
IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Polise judo eğitimi verilecek
Polise judo eğitimi verilecek
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü
İstanbul'daki özel hastane konkordato sürecinde: 1 yıl süre tanındı
İstanbul'daki özel hastane konkordato sürecinde: 1 yıl süre tanındı
Sumud Filosu'na İsrail saldırısı: 20 Türk aktivist alıkonuldu
Sumud Filosu'na İsrail saldırısı: 20 Türk aktivist alıkonuldu
Türkiye'nin 10 yıllık aile ve nüfus yol haritası 2 Mayıs'ta açıklanacak
Türkiye'nin 10 yıllık aile ve nüfus yol haritası 2 Mayıs'ta açıklanacak
OECD'den Türkiye'ye uyarı: Emeklilik yaşını artırın
OECD'den Türkiye'ye uyarı: Emeklilik yaşını artırın
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
İşçi ve emekli haklarında 24 yılda 24 devrim!
İşçi ve emekli haklarında 24 yılda 24 devrim!
Eğitimde yol ayrımındayız! Kayıp 12 yılın suçlusu kim?
Eğitimde yol ayrımındayız! Kayıp 12 yılın suçlusu kim?
Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2026 00:04, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 00:07
YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 11275

Ekli "Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 1700 sayılı Dahiliye Memurlan Kanununun ek 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Nisan 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BİRİNCİ SINIF MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNE YÜKSELTİLME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/10/2006 tarihli ve 2006/11084 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslanna Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlık Encümeninin" ibaresi "Bakanlığın" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aym Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (i) bentlerinde yer alan "Encümen" ibareleri "Bakanlık" şeklinde, (d) bendinde yer alan "sıfatı" ibaresi "ünvanı" şeklinde, "iller teşkilatında" ibaresi "il teşkilatlarında" şeklinde, (1) bendi aşağıdaki şekilde, (o) bendinde yer alan "Encümenin" ibaresi "Bakanlığın" şeklinde değiştirilmiş ve (g) ve (n) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

"1) Yabancı Dil Smavı (YDS): Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ile Bakanlıkça kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan dil sınavlarını,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Sicil notlan, mülki idare amiri değerlendirme raporlan" ibaresi "Mülki İdare Amiri Değerlendirme Raporlan" şeklinde ve "takdirname" ibaresi "takdirname veya başan belgesi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aym Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "değerlendirme yapılan yılın 30 Kasım tarihi itibariyle" ibaresi "değerlendirmenin yapılacağı tarih itibanyla" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (ç) bendine "Takdirnameler" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya başan belgeleri" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Aym Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Birinci Sınıf Mülki idare Amirliğine aynlmaya esas ölçütlere 100 tam puan üzerinden aşağıdaki ağırlıklar verilir.

a) Mülki İdare Amiri Değerlendirme Raporları: (60 puan)

1) 85 - 100 arası: 60 puan.

2) 70 - 84 arası: 55 puan.

3) 60 - 69 arası: 40 puan.

b) Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen Özel Gizli Raporlar ve/veya Değerlendirme Belgeleri: (15 puan)

1) Olumlu: 15 puan.

c) Takdirname veya Başarı Belgesi: (15 puan)

1) Bir Takdirname veya Başarı Belgesi için: 5 puan.

2) İki Takdirname veya Başan Belgesi için: 10 puan.

3) Üç veya daha fazla Takdirname veya Başan Belgesi için: 15 puan.

ç) Ödül: (5 puan)

1) Bir veya birden fazlası için: 5 puan.

d) Yabancı Dil: (5 puan)

1) YDS Puanı 80- 100 arası: 5 puan.

2) YDS Puanı 70 - 79 arası: 3 puan.

3) YDS Puanı 60 - 69 arası: 2 puan.

e) Uyarma ve Kınama cezalan:

1) Bir uyarma cezası: -4 puan.

2) İki uyarma cezası: -6 puan.

3) Üç veya daha fazla uyarma cezası: -8 puan.

4) Bir kınama cezası: -8 puan.

5) İki kınama cezası: -10 puan.

6) Üç veya daha fazla kınama cezası: -12 puan."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan "Takdirnamelerin" ibaresi "Takdirname veya başarı belgelerinin" şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan "123 üncü maddesinde belirtilen maaş ödülü" ibaresi "122 nci maddesinde belirtilen ödül" şeklinde değiştirilmiştir.

"(3) Her bir yıla ait Mülki İdare Amiri Değerlendirme Raporu notlarının aritmetik ortalaması hesaplanır. Bu not karşılığında 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre ağırlık puanı verilir.

(4) Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen Özel Gizli Rapor ve/veya Değerlendirme Belgelerinden olumlu olanlann sayısı olumsuz olanlara eşit veya olumsuzlardan fazla ise ortalama olumlu kabul edilir. Ağalık puanı, 8 inci maddenin birinci fıkrasınm (b) bendine göre verilir."

MADDE 8- Aym Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) 8 inci maddenin birinci fıkrasınm (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerine göre hesaplanan puanların toplamı, varsa (e) bendine göre hesaplanan puan ile birlikte değerlendirilmek suretiyle başan puanı bulunur."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldınlmıştır.

"(1) Hazırlık Komisyonunun çalışma takvimi her yıl için İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürünün onayıyla tespit edilir. Hazırlık Komisyonu çalışmalannı, değerlendirmenin yapılacağı tarihten önceki 30 gün içinde tamamlayarak Genel Müdürlüğe sunar."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Her yıl 30 Kasım tarihi itibariyle" ibaresi "Değerlendirmenin yapıldığı tarih itibanyla" şeklinde, "Bakanlık internet sitesinde en geç 1 Temmuz tarihi itibarıyla" ibaresi "değerlendirme yapılacak tarihten 2 ay önce" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "Listede" ibaresi "İncelenecekler arasmda" şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(3) Birinci sınıf incelemesine tabi tutulacak mülki idare amirlerinin ilanından sonra değerlendirme aşamasında Bakanlığa geri dönen mülki idare amirinin, birinci sınıf değerlendirmesine dahil olma talebini yazılı olarak bildirmesi durumunda, söz konusu talep 7 gün içinde incelenir ve kendisine bilgi verilir."

MADDE 11- Aym Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Değerlendirme ve karar

MADDE 14- (1) Bakan, Hazırlık Komisyonu tarafmdan tanzim edilip Genel Müdürlükçe sunulan listeyi inceleyerek personelin Birinci Sımf Mülki idare Amirliğine "yükseltilmesine" veya "yükseltilmemesine" ya da "yükseltilmesinin ertelenmesine" karar verir.

(2) Birinci Smıf Mülki idare Amirliğine yükseltilmeye hak kazananlara ilişkin sicil numarası sırasına göre düzenlenmiş olan liste, Karar ekinde Resmi Gazete'de yayımlanır. Birinci Sımf Mülki İdare Amirliğine yükseltilenlere ilişkin karar ilgililere tebliğ edilir.

(3) Birinci Smıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilme şartlarını taşımayanlar ile yeterli başarı puam alamayanların durumu gerekçesi ile birlikte ilgililere tebliğ edilir. Bunlara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanmaz.

(4) Birinci smıfa yükselme şartlannı haiz olduğu tespit edilen personelin, Birinci Sımf Mülki İdare Amirliğine yükseltilme geçerlilik tarihi olarak kaymakam adaylığı dahil Mülki idare Amirliği Hizmetleri smıfında fiilen on beş yılını doldurduğu tarihi takip eden ayın başı esas alınır.

(5) En az üç yıl kaymakamlık yapmış olanlardan Cumhurbaşkanınca üst kademe kamu yöneticisi kadrolanna atananlar ile ilgili mevzuatına göre Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kadrolanna atananlar ve belediye başkanlığı, belediye başkan yardımcılığı, büyükşehir belediyesi teşkilatında genel sekreterlik, büyükşehir belediyesi bağlı kuruluşlarında genel müdürlük kadrolanna seçilen veya atanarak başka kuruma nakil giden ve daha sonra Bakanlık emrine tekrar atanarak geri dönen ve birinci smıfa yükselme şartlannı haiz olduğu tespit edilen mülki idare amirinin birinci sınıfa yükseltilme tarihi olarak Bakanlıktaki yeni görevine başladığı tarihi takip eden aym başı esas alınır."

MADDE 12- Aym Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Encümen" ibaresi "Bakanlık" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "karar tarihini izleyen her iki yılda bir yapılacak incelemede" ibaresi "engel durumun ortadan kalktığı ilk birinci sınıf incelemesinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Encümen tarafmdan" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasmda yer alan "emsalinin ayrıldığı tarihten geçerli olur" ibaresi "emsallerinin yükseltilme tarihidir" şeklinde değiştirilmiş ve aym maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Kesinleşmiş aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 133 üncü maddesi kapsamında silinen ve birinci sınıfa yükselme şartlannı haiz olduğu tespit edilen mülki idare amirinin, birinci smıfa yükseltilme tarihi, disiplin cezasımn silindiği tarihi takip eden ayın başı olarak esas alınır."

MADDE 15- Aym Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kararlarm kayıt altına alınması

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık tarafından verilen kararlar ve bunlara ilişkin bilgilerin özeti, elektronik ortamda E-İçişleri modülüne de kaydedilir."

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini içişleri Bakanı yürütür.

