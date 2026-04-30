Başsavcı Vekili Sağlam: Bahis operasyonları lig bitiminde hızlanacak
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Sponsorlu İçerik
İstanbul'daki sokak köpekleri için 6 karar

İstanbul Valiliği, sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili "geri adım" iddialarını yalanlayarak, 5199 sayılı kanunun eksiksiz uygulanacağını bildirdi. AFAD Merkezindeki toplantıda alınan 6 kararla, belediyelerin bütçe kullanımı ve bakımevi inşaatları için sıkı bir denetim süreci başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 21:58, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 21:57
İstanbul'da düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda alınan 6 karar kamuoyuna bildirildi.

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, çeşitli basın ve sosyal medya mecralarında, bugün AFAD İstanbul Merkezi'nde düzenlenen "Sokak Hayvanlarını Koruma Kurulu" toplantısında alınan kararlara atıfla "Valilikten sokak hayvanları konusunda geri adım" şeklinde haber ve paylaşımların yapıldığının görüldüğü bildirildi.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun hükümlerinin açık olduğu belirtilen açıklamada, "Sahipsiz sokak hayvanı saldırılarının son yıllarda onlarca canımıza mal olduğu, yüzlerce vatandaşımızın da yaralandığı, meseleye aklıselimle yaklaşan tüm kesimlerce malumdur. İstanbul Valiliği olarak, tüm yakıcılığıyla önümüzde duran bu sorunun çözümü için yasanın getirdiği yükümlülük ve uygulamaların harfiyen yerine getirilmesi için atılması gereken adımların takipçisiyiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İstanbul'daki bu önemli sorunun çözümü yolunda büyük aşama katedildiği, hemşehrilerin her konuda olduğu gibi bu konuda da daha yüksek standartta bir yaşama ulaştırılabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü, herhangi bir rehavet ya da geri adımın söz konusu olamayacağı vurgulandı.

- Toplantıda alınan 6 karar duyuruldu

Yanlış anlamalara ya da manipülasyona mahal vermemek adına İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda alınan 6 kararın kamuoyuyla paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

"Mevzuat çerçevesinde belediyeler, kanun kapsamında ayırmak zorunda oldukları mali kaynağın asgari yüzde 50'sini hayvan bakımevi ile doğal yaşam alanı yapımı veya mevcutlarının kapasitesini artırmak maksadıyla harcamaları gerektiğinden, bakımevi ve doğal yaşam alanları için ormanlık alanlardan yer tahsisi yapılan belediyeler, ivedilikle sahaları teslim alacak, ihale ve inşaat aşamasında olan belediyeler de söz konusu faaliyetleri tamamlayarak bakımevi-doğal yaşam alanlarını hizmete sokma işlemlerini sağlayacak.

Belediyeler, ilçe genelindeki sahipsiz köpek sayılarına ilişkin aylık periyotlar halinde envanter çalışması yaparak İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne verileri iletecek, ayrıca sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen iş ve işlemlerin takibinin yapılabilmesi maksadıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce oluşturulmuş sahipsiz hayvan izleme cetvelleri, veri tabanına (HAYBİS) işlenmek üzere takip eden her ayın 5'ine kadar ildeki tüm yerel yönetimlerce İstanbul DKMP Müdürlüğüne gönderilecek.

Yapımına başlanan Pendik ve Tuzla belediyelerine ait doğal yaşam alanlarının inşaatları bir an önce tamamlanarak hizmete sokulacak ve bu ilçelerdeki sahipsiz köpekler buralara toplanacak.

İlgili mevzuat uyarınca (kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi, büyükşehir belediyeleri için binde üçü oranında) bakımevi yapımı ve veterinerlik hizmetleri yürütülmesine yönelik olarak bütçelerinden kaynak ayırmayan ve harcama yapmayan belediyelere yasal müeyyideler hatırlatılacak.

Organize sanayi bölgelerindeki işletmeler, belediye bakımevlerindeki köpeklerin sahiplendirilmesine yönelik belediyeler ve ilgili kurumlarla teşvik edici çalışmalar yapacak.

Emniyet ve jandarma birimleri, belediyelerin ya da bazı vatandaşların usulsüz şekilde sahipsiz köpekleri terk etmesine yönelik faaliyetlerine engel olacak şekilde tedbirler alacak."

