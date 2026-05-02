Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 23:17, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 23:11
Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında, M.T. idaresindeki otomobil, refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında sürücü M.T. yaşamı yitirdi, otomobilde bulunan G.Ç. ise yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan G.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yapılan incelemenin ardından M.T'nin cenazesi morga götürüldü.