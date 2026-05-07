Bakan Gürlek: Özkan Yalım etkin pişmanlıktan beyanda bulundu
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 21:35, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 22:06
Bakan Gürlek: "Hakim hedef süreyi aşıyorsa gereği yapılacak, hakim kendi davası 4 yıl sürsün ister mi?"
"(İBB davası) Etkin pişmanlıktan vazgeçen kimse yok. Beyanını geri çeken kimse yok."
"(İBB davası) Dosyada maddi deliller var, MASAK raporları var, tanık beyanları var."
"Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlıktan beyanda bulunduğunu duydum."