Karahan: Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor
Merkez Bankası Başkanı Karahan, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor" açıklamasını yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 15:12, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 15:07
Fatih Karahan açıklamalarına şöyle devam etti:
"Sıkı para politikasıyla, son dönemde enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz. Likidite gelişmelerine bağlı olarak ters swap işlemlerini ihtiyaç olması halinde kullanabileceğimiz bir araç olarak koruyoruz