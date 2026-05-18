Elazığ'da 3 sağlık kuruluşuna 'evrakta sahtecilik' operasyonu

Elazığ, sabahın ilk saatlerinde jandarmanın gerçekleştirdiği büyük bir yolsuzluk ve sahtecilik operasyonuyla sarsıldı. Kamu kaynaklarının organize bir şekilde zarara uğratıldığı iddiasıyla başlatılan planlı faaliyet, çok sayıda sağlık çalışanını ve bürokratı kapsamı altına aldı.

3 Kritik Sağlık Kurumuna Eş Zamanlı Şafak Baskını

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde düğmeye bastı. "Evrakta sahtecilik" ve "kamu zararına sebebiyet verme" suçlamaları kapsamında; kentte faaliyet gösteren Elazığ Medikal Hospital, Eyşan Özgü Bakım Merkezi ve Dünya Diyaliz Merkezi'ne şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında belirlenen 18 ev ve 3 iş yerinde detaylı adli aramalar gerçekleştirilirken, suç unsuru barındırabileceği değerlendirilen tüm kurumsal evraklara ve bilgisayar kayıtlarına el konuldu.

Aralarında Doktor ve Kamu Personeli de Var: 23 Gözaltı

Soruşturmanın boyutunun derinleşmesiyle birlikte gözaltına alınan şüphelilerin profili de dikkat çekti. Operasyonda; organize haksız kazanç zincirinin içinde yer aldığı iddia edilen doktorlar, hemşireler, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve denetim mekanizmasında yer alan kamu personeli dahil olmak üzere toplam 23 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Valilik Acı Tabloyu Açıkladı: "Halk Sağlığı Tehlikeye Düşürüldü"

Operasyonun yankıları sürerken, Elazığ Valiliği kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Söz konusu özel sağlık kuruluşlarında mevzuata tamamen aykırı bir düzen kurulduğunu belirten Valilik, açıklamasında şu ağır tespitlere yer verdi:

"Kamu Kaynakları Korunacak, Soruşturma Kararlılıkla Sürecek"

"Söz konusu kuruluşlarda yürütülen tedavi ve bakım hizmetlerinde ciddi usulsüzlükler yapıldığı, yasal olarak yetkilendirilmemiş alanlarda tıbbi işlemler gerçekleştirildiği, haksız kazanç sağlamak uğruna halk sağlığını ve hasta güvenliğini tehlikeye düşürecek yasa dışı uygulamalarda bulunulduğu ve süreçle ilgili yasal bildirimlerin adli makamlardan bilinçli olarak gizlendiği yönünde somut tespitler yapılmıştır."

Valilik, adli sürecin çok yönlü olarak devam ettiğini vurgulayarak, devletin vizyonunun net olduğunu belirtti. Açıklamanın son bölümünde, "Konunun tüm yönleriyle aydınlatılması, iddiaların netleştirilmesi ve hukuki sürecin tamamlanması amacıyla arama, el koyma, inceleme ve soruşturma faaliyetleri titizlikle devam etmektedir. Kamu kaynaklarının korunması, sağlık hizmetlerinde güvenliğin sağlanması ve vatandaşlarımızın haklarının güvence altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalar, adli makamların koordinesinde kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.