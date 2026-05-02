İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Zaman aşımına uğrayan dosyalar tekrar açılacak mı?
Kısırlık artıyor: Kimyasallar ve çevre kirliliği alarm veriyor
Piyasaların gözü TCMB'de: Mayıs takvimi açıklandı
13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Bakan Göktaş'tan yeni genelge açıklaması
Baykar'ın yeni silahı 'MIZRAK' İsrail'i tedirgin etti: Menzili 1000 km
Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında 15 maddelik Genelge yayımlandı
Türkiye'deki öğretmenin refah standardı Almanya ile eşit mi?... Fiyat Düzeyi Endeksi nedir?
77 il birbirine bağlandı, ortalama hız 90 km'ye çıktı
Türkiye Endonezya'yı geçti: İslam ülkeleri arasında en büyük ekonomi oldu
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'de
TBMM raporu: Okullarda zorbalık milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı
Site yönetimlerinde 'keyfi aidat' dönemi sona eriyor
Türkiye maden alanında üst lige çıkıyor: Bin 500 yeni istihdam!
İstanbul'un 1 Mayıs bilançosu: 575 kişi gözaltına alındı
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un nisan enflasyonu
Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Ekonomik daralma otomotiv devini vurdu: 1.400 kişi işten çıkarılacak!
Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde yaşamını yitiren İstihkam Uzman Çavuş Kemal Can Sert, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 18:37, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 18:38
Evli ve 2 çocuk babası Sert'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Sart Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından askeri törenin düzenlendiği Yukarı Sart Camisine getirildi.

Törende Kemal Can Sert'in eşi Emine Sert ile çocukları Kahraman ve İlayda Sert gözyaşı döktü.

Burada kılınan namazın ardından Sert'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene Sert'in yakınlarının yanı sıra Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve vatandaşlar katıldı.

Dün, Muğla'ya gitmek için Tekirdağ'dan yola çıkan K.U. idaresindeki yolcu otobüsü, Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrilmiş, otobüsteki yolcular Nazire Akova, Elif Kel ve İstihkam Uzman Çavuş Sert olay yerinde yaşamını yitirmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

