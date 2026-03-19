5 bin mezun öğrenci buluştu: MİHVAK 21. geleneksel iftarını gerçekleştirdi
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, 21. Geleneksel MİHVAK iftarında buluştu. Okulun çok amaçlı otoparkında gerçekleştirilen iftar programına 5 bin mezun öğrenci katıldı. Programın akışı okulun öğrencileri tarafından organize edildi.
ÖĞRENCİLER ORGANİZE ETTİ
İftar programının akışı okulun öğrencileri tarafından organize edilirken hafız öğrenciler Kur'an-ı Kerim okuyup ilahiler söyledi.
Programda konuşan MİHVAK Başkanı ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, okulun bir yıllık faaliyetini anlatarak iftar organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür etti.
YOĞUN KATILIM
Programa Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, öğretmenler ve mezun öğrenciler katıldı.