Erdoğan'dan bayramda trafiğe çıkacak vatandaşlara mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda trafiğe çıkacak vatandaşlar için bir mesaj yayımladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2026 21:53, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 21:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajında, "Ramazan Bayramı'nda yollara çıkacak tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini, bayram sevincimize gölge düşürecek hatalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum. Seyahat eden tüm kardeşlerime hayırlı yolculuklar diliyorum" ifadelerini kullandı.