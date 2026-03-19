Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdesini verdi. Emekli aylıklarının ödemeleri öne çekildi.

Ramazan Bayramı ikramiyeleri de hesaplara yatırılmaya devam ediliyor.

Ödeme takvimi 14 Mart'ta başladı. SSK emeklileri için aylık ve ikramiye ödemeleri 16 Mart'ta tamamlandı. Bağ-Kur emeklilerin aylıkları ve ikramiye ödemeleri de 18 Mart'ta sona erdi.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise ikramiyelerini bugün alabilecekler.

Bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeniyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi 4 bin lira. Dul ve yetim aylığı alanların ödeme miktarları ise hisse oranlarına göre değişiklik gösteriyor.