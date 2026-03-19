Cevdet Yılmaz: Türkiye, adaletin yanında durmaya devam edecektir

Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Bakan Fidan: Savaşın birinci müsebbibi İsrail'dir
Bakan Fidan: Savaşın birinci müsebbibi İsrail'dir
Bakan Çiftçi: İçişleri'nde her bir birim ayrı bir bakanlık gibi!
Bakan Çiftçi: İçişleri'nde her bir birim ayrı bir bakanlık gibi!
Türkiye'nin yaşlı nüfusu 98 ülkeyi geride bıraktı
Türkiye'nin yaşlı nüfusu 98 ülkeyi geride bıraktı
'Telefon tutuculara ceza' iddiasına Bakanlıktan yalanlama
'Telefon tutuculara ceza' iddiasına Bakanlıktan yalanlama
Bakanlık'tan milli parklarla ilgili iddialara yanıt: İmara açılma söz konusu değil
Bakanlık'tan milli parklarla ilgili iddialara yanıt: İmara açılma söz konusu değil
MGK bildirileri tarih oldu: Artık 'açıklama' dönemi başlıyor
MGK bildirileri tarih oldu: Artık 'açıklama' dönemi başlıyor
Hız ihlaline 'sıfır tolerans': 61 ilde 520 OHS devrede
Hız ihlaline 'sıfır tolerans': 61 ilde 520 OHS devrede
'Plakam sahte mi?' diyen şoförler odasına koşuyor: Talep 5 katına çıktı!
'Plakam sahte mi?' diyen şoförler odasına koşuyor: Talep 5 katına çıktı!
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak
Ramazanda 95 bin işletme denetlendi, 130 milyon lira ceza kesildi
Ramazanda 95 bin işletme denetlendi, 130 milyon lira ceza kesildi
Erdoğan: Türkiye emin ellerde, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor
Erdoğan: Türkiye emin ellerde, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor
Bayramda 381 bin 559 sağlık personeli kesintisiz hizmet verecek
Bayramda 381 bin 559 sağlık personeli kesintisiz hizmet verecek
Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Bayram trafiğine sıkı denetim: 313 bin personel görevde
Bayram trafiğine sıkı denetim: 313 bin personel görevde
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Dolar rekor kırdı! İşte son durum
Dolar rekor kırdı! İşte son durum
Tarih belli oldu: Motorine dev zam yolda
Tarih belli oldu: Motorine dev zam yolda
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Türk gençlerine Oxford daveti!
Türk gençlerine Oxford daveti!
'Araçsız hayat' yayılıyor! 'Orta direk' direksiyonu bırakıyor
'Araçsız hayat' yayılıyor! 'Orta direk' direksiyonu bırakıyor
HSK'den 12 ismi kapsayan yeni kararname
HSK'den 12 ismi kapsayan yeni kararname
Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmelik Yayımlandı
Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmelik Yayımlandı
Kamuya İşçi Alımında Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi
Kamuya İşçi Alımında Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Körfez'de hilal görülmedi: Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma başlıyor
Körfez'de hilal görülmedi: Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma başlıyor
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?
Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!
Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!
FED politika faizini sabit tuttu
FED politika faizini sabit tuttu
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cevdet Yılmaz: Türkiye, adaletin yanında durmaya devam edecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hem haklı hem güçlü bir ülke olarak Türkiye, insan onurunu esas alan yaklaşımıyla, zulme karşı sesini yükseltmeye ve adaletin yanında durmaya devam edecektir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2026 20:35, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 20:35
Yazdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Yılmaz, "Rahmet ve bereket ayı Ramazan'a elvada derken, bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aile bağlarının güçlendiği, büyüklerin hatırlandığı, çocukların sevindirildiği; dayanışma ve paylaşmanın zirve yaptığı bu günler, toplumsal dokumuzu ayakta tutan değerlere de can vermektedir. Maalesef bir bayrama daha buruk bir sevinçle giriyoruz. Bölgemizde yaşanan savaş ve yayılmacı eylemlerin biran önce sona ermesini, çatışma yerine diplomasinin hakim olmasını temenni ediyor ve bu yönde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü çabayı sarfediyoruz" ifadelerini kullandı.

Emperyalist tuzaklara verilecek en güzel cevabın farklılıkları zenginlik olarak görmek ve milli birliği yüceltmek olduğunu ifade eden Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye, güçlü devlet geleneği, dirayetli liderlik ve milli dayanışma ruhundan aldığı güçle, ateş çemberine dönmüş bir coğrafyada hem kendi istikrarını korumakta hem de bölgesinde barış ve adaletin tesisi için kararlı bir duruş sergilemektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen mücadele, iç cephemizi tahkim ederken, aynı zamanda bölgemizin huzur ve refahını da doğrudan ilgilendirmektedir. Terörü gündeminden çıkarmış bir ülke olarak demokrasi ve kalkınma yolunda çok daha yüksek standartlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Etnik ve mezhebi kimlikler üzerinden kurulan emperyalist tuzaklara vereceğimiz en güzel cevap; farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi yüceltmektir. Ramazan Bayramı vesilesiyle, başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında ağır şartlar altında hayat mücadelesi veren mazlumları gönülden selamlıyoruz. Hem haklı hem güçlü bir ülke olarak Türkiye, insan onurunu esas alan yaklaşımıyla, zulme karşı sesini yükseltmeye ve adaletin yanında durmaya devam edecektir. Bu duygularla, Ramazan Bayramı'nın ülkemize, bölgemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyor; aziz milletimizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber