Kahramanmaraş'taki saldırıyı öven hesaplara soruşturma başlatıldı
Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen şiddet olayının ardından, sosyal medya platformlarında failleri yücelten ve şiddeti özendiren paylaşımlar yapan hesaplar hakkında adli inceleme başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen saldırıya ilişkin sosyal medyada
yapılan paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı.
Şiddet eylemlerinin özendirilmesi, faillerin yüceltilmesi ve olayın normalleştirilmesine
yönelik içerikleri paylaşan hesapların tespit edildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Siber Suçlarla Mücadele
Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından konuya ilişkin
kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi.
Söz konusu şahıslar hakkında yasal süreçlerin başlatıldığı kaydedildi.