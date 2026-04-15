Kahramanmaraş'taki saldırı görüntülerini yayan hesaplara soruşturma
Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından, saldırı anına ait görüntüleri sosyal medya platformlarında yayarak toplumsal infial yaratmaya çalışan 63 hesap hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen saldırıya ilişkin sosyal medyada
şiddet görüntülerini yayarak infial meydana getirmeye çalışan 63 hesaba yönelik
yasal işlemler başlatıldı.
Hesaplar hakkında erişim engeli talep edilirken, tespit edilen şahıslar hakkında
halkı kin ve nefrete sürükleme suçundan savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından konuya ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.