İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 7'si suça sürüklenmiş çocuk olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 08:55, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 08:56
İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa çalışma başlattı.
Elebaşılığını, yurt dışında bulunan kişilerin yaptığı birden fazla suç şebekesi takibe alındı.
5 farklı ilçede yaşanan 6 ayrı suça karıştıkları değerlendirilen şüpheliler belirlendi. Düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı. Ayrıca suça sürüklenmiş 7 çocuk da gözaltına alındı.
Soruşturmaya ilişkin tahkikat işlemleri sürüyor.