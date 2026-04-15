15 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında, Kadın Parlamenterler Forumu'na, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu İkinci Toplantısı'na, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Konferansı Toplantısı'na ve PAB 152. Genel Kurul Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.30/11.30/14.30/18.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Oljas Bektenov ile baş başa görüşecek, Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetlerarası 14. Dönem Toplantısı ve İmza Töreni'ne katılacak. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından kabul edilecek olan Yılmaz, Kazakistan-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak, Kazakistan Ulusal Müzesi'ni ve Alem AI Yapay Zeka Uluslararası Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Astana/07.00/08.00/10.00/12.00/13.00/14.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Modüler Aile Eğitim Programı" Tanıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenecek "İstişare Toplantısı"na iştirak edecek.

(Siirt/19.00)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bilkent Şehir Hastanesi'nde Kalp Sağlığı Haftası Programı'na katılacak.

(Ankara/14.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı KürşadZorlu, 7. Uluslararası Seyahat ve Turizm Dinamikleri Kongresi'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

5- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ODTÜ Milli Teknoloji Atölyesi açılış törenine katılacak.

(Ankara/13.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Uluslararası Çiftçi Örgütleri Çalıştayı ve Forumu"na iştirak edecek.

(Kastamonu/09.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı inşaat ve hizmet üretim endekslerini, mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilmesi kapsamında düzenlenen "7. Uluslararası Seyahat ve Turizm Dinamikleri Kongresi: Türk Dünyasında Turizmin Geleceğini Yeniden Tasarlamak" programına katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında Galatasaray MCT Technic, İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Tenerife/22.00)

2- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Altılı Final organizasyonu, çeyrek final maçlarıyla İspanya'nın Zaragoza kentinde başlayacak. Spar Girona-Umana Reyer ve Basket Landes-Casademont Zaragoza müsabakaları oynanacak.

(Zaragoza/18.30/21.30)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. hafta erteleme maçında Türk Telekom ile Safiport Erokspor karşılaşacak.

(Ankara/ 19.00)

4- SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci ayağında; Spor Toto-Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank maçları oynanacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/19.00)

5- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Ligi play-off etabı dördüncü haftasından; Spor Toto-Nilüfer Belediyespor maçı oynanacak.

(Ankara/14.00)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında; Arsenal-Sporting Lizbon ve Bayern Münih-Real Madrid karşılaşmaları yapılacak.

(Londra/Münih/22.00)