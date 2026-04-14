Lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, sabah saatlerinde, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lisede eğitim gören 12'nci sınıf öğrencileri M.B.P. ile H.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda M.B.P., yanında bulunan bıçakla H.Z.'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı H.Z.'yi ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan H.Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. M.B.P. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.