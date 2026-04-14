Trump'tan 'müzakere' açıklaması: İki gün içinde bir şeyler olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ikinci turuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir" ifadelerini kullanarak, ikinci turun da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılabileceğini aktardı.

ABD-İran müzakerelerinde yer alan Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'e değinen Trump, "Fevkalade biri, bu nedenle oraya (Pakistan'a) geri dönmemiz daha muhtemel. Neden bu işle hiçbir ilgisi olmayan başka bir ülkeye gidelim ki?" dedi.