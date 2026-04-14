Ablukanın ilk 24 saatinde Hürmüz Boğazı'ndan 4 gemi geçiş yaptı

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını başlatmasının ilk 24 saatinde Boğaz'dan dört geminin geçiş yaptığı görüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 17:57, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 18:26
Liberya bayraklı yük gemisi Christianna'nın dün Türkiye saatiyle 20.16'da Hürmüz Boğazı'nı geçtikten sonra İran'ın İmam Humeyni Limanı'nda yük boşalttığı ve halihazırda Umman Körfezi'nde bulunduğu görülüyor.

Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd şirketinin sahibi olduğu Rich Starry gemisi de ablukanın başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçti.

ABD'nin yaptırım listesinde bulunan petrol/kimyasal ürün tankeri Rich Starry, halihazırda Umman Körfezi'nde bulunuyor ancak geminin bulunduğu noktada tekrar U dönüşü yaptığı görülüyor.

Yaptırım listesinde bulunan bir diğer tanker Murlikishan da ABD ablukasının başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler arasında yer alıyor. Cook Adaları bayraklı asfalt/bitümen tankeri, Umman Körfezi'nden Basra Körfezi'ne geçiş yaptı.

Murlikishan'ın fuel oil yüklemek üzere Irak'a doğru ilerlediği tahmin ediliyor.

Panama bayraklı orta menzilli petrol/kimyasal ürün tankeri Peace Gulf ise Umman Körfezi tarafından Hürmüz Boğazı'na giriş yaptı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Hamriyah Limanı'na doğru ilerliyor.

Böylece, ABD ablukasının ilk 24 saatinde Hürmüz Boğazı'ndan ikisi yaptırım listesinde olan dört gemi geçti.

Komor bayraklı petrol/kimyasal ürün tankeri Elpis ise abluka başlamadan hemen önce Türkiye saatiyle 16.00 sularında Hürmüz Boğazı'nı geçti. Gemi, 13 saatten fazladır Umman Körfezi'nde bulunuyor. Elpis'in İran'daki bir limandan yükleme yaptığı tahmin ediliyor.

