Bakan Tekin: Fatih Projesi, Dünyaya örnek oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, GençTek 'Akran Öğrenme Modeli ve Genç Bilişim Ekosistemi' 2'nci Ankara Zirvesi'ne katıldı. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen zirvede, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Yapay Zeka Destekli Programlama, Siber Güvenlik, Oyun Tasarımı, Havacılık Sistemleri, e-Spor, e-Ticaret, Eğitim Teknolojileri, Dijital Sanatlar, Açık Kaynak, Bilişim Hukuku ve Güvenli İnternet, Dijital Yürüyüş STEM gibi 15 ayrı tema belirlendi.

GençTek ekipleri, İl Milli Eğitim müdürlükleri koordinasyonunda söz konusu temalar kapsamında çalışmalar yapmak üzere 54 ilde bir araya geldi. Zirveye; GençTek il koordinatörleri, çalışma grubu temsilcileri, danışman öğretmenler, öğrenciler katıldı.

Bakan Tekin, öğrencilerin başarısı için imkanlar sunmaya çaba gösterdiklerini söyledi. Tekin, muhalefetin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde en çok eleştirdiği projenin Fatih Projesi olduğunu söyleyerek, "Fatih Projesi'nden dolayı hükümeti yerden yere vurdular. Bugüne kadar Fatih Projesi kapsamında 60 bin üzerindeki okulumuza birçoğu fiber olmak üzere internet altyapısı götürdük. Bu okullarımızın büyük çoğunluğuna internet erişim hizmeti sunduk. Bu okullarımızın içinde yaklaşık 660 bin sınıfta etkileşimli tahta dediğimiz akıllı tahtalar var. Çocuklarımız ve gençlerimizin bu imkanlarla dünyanın en büyük eğitim içerik portallarından biri olan EBA'ya erişimine ve istedikleri her türlü uygulamayı, eğitimi rahatlıkla izleyebilecekleri bir ortama kavuşmuş durumdayız" diye konuştu.

'START-UP DÜZEYDEKİLERİ DESTEKLEYEBİLİRİZ'

Fatih Projesi'ni dünya üzerindeki birçok ülkenin takdir ettiğini ve bu proje ile Türkiye'nin dünyaya yön verdiğini dile getiren Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu şu anda dünyada birçok mekanizma takdir ediyor. Türkiye için dünyada neredeyse tek ülkeye tanımlaması yapılıyor. Bugüne kadar bütün bunları yaparken Fatih Projesi'nden en temel beklentimiz bu anlattıklarımız değildi. Türkiye'de bilişim, yazılım gibi konularda sektörün oluşmasını sağlamak, çocuklarımızın ve gençlerimizin bu konuda küçük yaşlardan itibaren üreten pozisyonunda olması için neler yapılabileceğiydi. Bu anlamda işte şu an içinde bulunduğumuz etkinliklerin planlanması, yapılması ve Türkiye'ye böyle bir sektörün, dünyaya yön verebilecek bir sektörün ortaya çıkması için biz Fatih Projesi'ni bir altyapı çalışması olarak düşündük. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada gerek TEKNOFEST'lerle, gerek bizim robot yarışmalarımızla, gerekse de bugün yaptığımız etkinliklerimizle dünyada siber güvenlikten oyuna kadar; eğitim içeriklerinden sağlık, tarım uygulamalarına kadar birçok alanda yazılım ve benzeri etkinlikler yapan genç kardeşlerimiz genç arkadaşlarımız var" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, ayrıca, "Biz de artık start-up düzeydeki arkadaşlarımızı destekleyebiliriz. Başka bir mekanizmayı daha uygulamaya geçiriyoruz. Belki önümüzdeki günlerde konuşacağım birkaç konu da illerimizde bu tür etkinlikler için yeni bir kurum türü ihdas edip, o kurumlar üzerinden bu tür etkinlikleri hayata geçirmiş olacağız" dedi.