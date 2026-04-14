Eğitim-Bir-Sen'den tüm okullarda bir gün süreyle iş bırakma kararı

Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan saldırının ardından Eğitim-Bir-Sen, 15 Nisan 2026 tarihinde Türkiye genelinde bir gün süreyle iş bırakacağını duyurdu. Sendika, aynı gün Siverek'te kitlesel bir yürüyüş ve tüm illerde geniş katılımlı basın açıklaması gerçekleştirecek.

Eğitim-Sir-Sen'den yapılan açıklama şu şekilde;

OKULA BASKINI PROTESTO İÇİN TÜRKİYE GENELİNDE İŞ BIRAKIYORUZ

Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıyı protesto etmek; eğitimcilerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan şiddet eylemlerindeki artışa dikkat çekmek ve güvenli çalışma ortamının tesisi hususunda gerekli her türlü çalışmanın ivedilikle gerçekleştirilmesini haykırmak için 15 Nisan 2026 tarihinde Türkiye genelinde iş bırakıyoruz.

Okul baskınının gerçekleştiği Siverek ilçesinde protesto yürüyüşü ve tüm illerde geniş katılımlı basın açıklamaları yapacağız.