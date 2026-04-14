Trafikte bıçaklı kavgaya 542 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan trafikte tartışma görüntülerine ilişkin çalışma başlattı.

Olayın Maltepe'de meydana geldiğini belirleyen ekipler, kavgaya karışan sürücülerin C.C. ve Ş.Ö, araçlardan birinde yolcu olarak bulunan kişinin de A.E. olduğunu tespit etti.

Sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "saygısızca araç kullanmak" ve "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" maddelerinden toplam 542 bin lira idari para cezası uygulandı.

Araçlar 60 gün trafikten menedilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.

Sürücüler C.C. ve Ş.Ö. ile yolcu A.E, adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.