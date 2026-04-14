14 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(İstanbul)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan'da Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Toplantısı'na katılacak.

(Astana)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşecek, CHP İl Başkanları Toplantısı'na katılacak, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(Ankara/09.00/16.00/TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'da CICA Konferansı kapsamında düzenlenecek "KOBİ'lerde Kadın Girişimciler-Yapay Zeka ve Dijitalleşmeden Yararlanma Paneli"ne katılacak, Bakü Türk Anadolu Lisesini ziyaret edecek.

(Bakü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, SETA tarafından düzenlenen "COP31'e Doğru Türkiye'de İklim Değişikliği Gündemi, İklim Değişikliği ve Çevre Programı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, TÜRKSOY'da "Andican-2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti" tanıtım törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Marmara Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi Açılış Töreni'ne katılacak, Entertech Maslak Go ve Startgate TEKMER Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/11.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mermer ve Granit Fuarı ile İnegöl 54. Mobilya Fuarı'nın açılışlarına katılacak.

(İzmir/10.00/Bursa/15.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet ve altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışlarını gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY'da "Andican-2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti" tanıtım törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

SPOR

1- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında İsviçre'ye konuk olacak.

(Zürih/20.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında, Atletico Madrid-Barcelona ve Liverpool-PSG müsabakaları yapılacak.

(Madrid/Liverpool/22.00)