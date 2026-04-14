14 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(İstanbul)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan'da Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Toplantısı'na katılacak.
(Astana)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşecek, CHP İl Başkanları Toplantısı'na katılacak, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.
(Ankara/09.00/16.00/TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'da CICA Konferansı kapsamında düzenlenecek "KOBİ'lerde Kadın Girişimciler-Yapay Zeka ve Dijitalleşmeden Yararlanma Paneli"ne katılacak, Bakü Türk Anadolu Lisesini ziyaret edecek.
(Bakü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, SETA tarafından düzenlenen "COP31'e Doğru Türkiye'de İklim Değişikliği Gündemi, İklim Değişikliği ve Çevre Programı"na katılacak.
(Ankara/11.00)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, TÜRKSOY'da "Andican-2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti" tanıtım törenine katılacak.
(Ankara/14.00)
4- TBMM'den
- Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.
(TBMM/15.00/10.45/12.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Marmara Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi Açılış Töreni'ne katılacak, Entertech Maslak Go ve Startgate TEKMER Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/11.30)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mermer ve Granit Fuarı ile İnegöl 54. Mobilya Fuarı'nın açılışlarına katılacak.
(İzmir/10.00/Bursa/15.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet ve altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışlarını gerçekleştirecek.
(Ankara)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları takip ediliyor.
(Tahran/Washington/Kudüs)
2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY'da "Andican-2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti" tanıtım törenine katılacak.
(Ankara/14.00)
SPOR
1- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında İsviçre'ye konuk olacak.
(Zürih/20.00)
2- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında, Atletico Madrid-Barcelona ve Liverpool-PSG müsabakaları yapılacak.
(Madrid/Liverpool/22.00)