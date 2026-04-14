İki ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama
Afyonkarahisar ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 5'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 09:29, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 09:49
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki faaliyetlerine katıldıkları belirlenen şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezi ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.