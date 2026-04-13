Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, bazı tutuklu sanıkların cezaevindeki şartların kötü olduğunu belirtmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Konuyla ilgili başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organları ile sosyal medya hesaplarında; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının duruşmalarında ifadeleri alınan sanıklar U.Y., Y.U.Ş. ve N.C.C.'nin beyanlarına dayanılarak; Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda kalan tutuklu ve hükümlülerin hasta olmalarına rağmen gerekli tedavileri görmedikleri, ilaca ulaşmada sorun yaşadıkları, koğuşların kalabalık olduğu, yemeklerin soğuk geldiği, kaldıkları koğuşta ölümler yaşandığı, 1 hükümlünün vefat ettiği esnada kapıya vurulmasına rağmen gerekli müdahalenin yapılmadığı, insanların yerlerde yattığı vs. gibi gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür." denildi.

Açıklamada; "Cumhuriyet Başsavcılığımızın görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde 13/04/2026 tarihi itibariyle 31475 tutuklu ve hükümlü kalmaktadır. İddialar sonrası yapılan kontrollerde; Sanık Y.U.Ş'nin 01/11/2025 tarihinde ceza infaz kurumuna alındığı, 01/11/2025 tarihinde yapılan ilk muayenesinde herhangi bir kronik ve bulaşıcı hastalığının tespit edilmediği, 01/11/2025 ile 09/04/2026 tarihleri arasında toplam 6 kez kurum revirine çıkartılarak muayenelerinin yapıldığı, ayrıca 2 kez Devlet Hastaneleri'nde muayenelerinin yapıldığı, tüm tetkik ve görüntülemelerinin eksiksiz olarak tamamlandığı ve reçete edilen ilaçların kendisine elden teslim edildiği, Sanık N.C.C'nin 27/10/2025 tarihinde kurumuna alındığı, 27/10/2025 tarihinde yapılan ilk muayenesinde herhangi bir kronik ve bulaşıcı hastalığının tespit edilmediği, 27/10/2025 ile 09/04/2026 tarihleri arasında toplam 4 kez kurum revirine çıkartılarak muayenelerinin yaptırıldığı, ayrıca 2 kez Devlet Hastaneleri'nde muayenelerinin yapıldığı, tüm tetkik ve görüntülemelerinin eksiksiz olarak tamamlandığı ve reçete edilen ilaçların kendisine elden teslim edildiği, en son hastane sevk tarihinin 26/03/2026 olduğu ancak tutuklunun hastaneye gitmemek için dilekçe verdiği, Kurumlarımızda bulunan tüm tutuklu ve hükümlülerin tedavi süreçlerinin görevliler tarafından titizlikle takip edildiği, aile hekimleri ve hastanelerde görevli doktorlar tarafından düzenlen reçetelerde belirtilen ilaçların eksiksiz olarak imza karşılığında teslim edildiği, Sanık U.Y.'nin kaldığı koğuşunda barındırılan hükümlü R.U.'nun 30/10/2025 tarihinde rahatsızlanması üzerine sırasıyla Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi, Silivri Devlet Hastanesi ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü ancak böbrek yetmezliği hastası olan hükümlünün tedaviye cevap vermeyerek vefat ettiği, Sanık U.Y.'nin kaldığı koğuşunda barındırılan hükümlü H.Ö'nün 06/02/2026 tarihinde rahatsızlanması üzerine sırasıyla Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne götürüldüğü ancak ancak diyabet hastası olan hükümlünün tedaviye cevap vermeyerek vefat ettiği, Ceza İnfaz Kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülere bir adet yatak, çarşaf, yastık ve battaniye verildiği, hiçbir hükümlü veya tutuklunun başka bir arkadaşı ile aynı yatağı paylaşmadığı, Netice olarak yapılan haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Başsacılık açıklamasında, "Ceza İnfaz Kurumlarımızda yapılan tüm işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde, hükümlü ve tutuklular arasında hiçbir ayrım gözetilmeksizin gerçekleştirilmekte olup, ceza infazları sırasında iddia edildiği gibi insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.