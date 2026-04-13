Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Konfederasyonu'nu ziyaret ederek Genel Başkan Ali Yalçın ile kamu görevlilerinin ve emeklilerin acil çözüm bekleyen sorunlarını ele aldı. Görüşmede, yoğun gündem nedeniyle ötelenen 2026 Mart KPDK toplantısının Nisan ayı içerisinde yapılması ve bir yol haritası belirlenmesi talebi Bakan Işıkhan'a iletildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 23:18, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 23:21
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen'i ziyaret etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı Konfederasyonumuzda ağırladık. Ziyaretleri vesilesiyle Vedat Işıkhan ile kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin sahadaki gerçek gündemini, acil çözüm bekleyen sorunlarını ve çalışma hayatına dair sendikal beklentilerimizi aktardık. Öncelikli olarak 4688 sayılı Kanun'da değişiklik ihtiyacını görüştük. Gündem yoğunluğundan ötelenmek durumunda kalınan 2026 Mart KPDK'sı için tarih ve yol haritasının belirlenmesini ve KPDK'nın nisan içinde toplanmasını istedik. Toplu sözleşmede hüküm altına alınan ve aksaklıklar yaşanan başta koruyucu giyim kazanımımız olmak üzere uygulamasında tereddüt yaşanan ve Bakanlığa ilettiğimiz hükümlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmede ayrıca kamu görevlilerimizin acil çözüm bekleyen taleplerine yönelik olarak ilave 1. derece ve dereceye 3600 ek gösterge verilmesi, seyyanen zam uygulaması, ilave ek ödemenin kamu görevlisi emeklilerimize de yansıtılması, vergi dilimlerindeki adaletsizliğin kalıcı olarak giderilmesi, disiplin affı, Mühendislik Meslek Kanunu, akademik zam ve YHS personelinin GİH'e geçirilmesi, kariyer uzmanlarının durumu hususları başta olmak üzere çalışma hayatına ilişkin mevcut durumu da içeren 10 konu ve 20 başlıkta kamu personel sistemi reformu önerimizi gündeme getirdik" dedi.

