Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde

Yerli imkanlarla üretilen birer AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), T-129 ATAK taarruz helikopteri ve T-70 genel maksat helikopteri, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Daire Başkanlığına teslim edildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen teslim törenine, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı.

Görgün, törende yaptığı konuşmada, Polis Haftası'nın hemen akabinde Türk mühendislerinin, Türk zihninin, Türk teknik kabiliyetinin ve fedakarlığının özgün ürünleri ve kıymetli platformların güvenlik güçlerine teslimatını gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü için uzun soluklu ve birbirinden kıymetli birçok projeyi birlikte yürüttüklerini dile getiren Görgün, şöyle devam etti:

"İhtiyaç duyulan teknolojileri Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla en iyisiyle, en hızlısıyla ve en ucuzuyla teslim etmek için karşılıklı gayret içindeyiz. Bugün teslimatı söz konusu olan ATAK helikopterleri, T-70 helikopterleri, bunların yanı sıra GÖKBEY helikopterlerimiz, Jandarma Genel Komutanlığımız için AKINCI, yine aynı şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarmamız için AKSUNGUR, ANKA projeleri ve kara araçları, silah projeleri, mühimmat projeleri, gemi projelerimiz gibi her türlü yerli-milli sistemin geliştirilmesi üzere çalışmaya devam ediyoruz."

Ortaya çıkan eserlerde çok büyük bir alın teri olduğunu belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Özellikle uluslararası muhataplarla toplantılar yaptığımızda, teslim edilen ürünlerin sadece bu eserlerde çalışan teknik personelin, mühendislerin olmadığını, aynı zamanda sahada görev yapan güvenlik güçlerimizin de katkısının olduğunu gurur duyarak ifade ediyoruz. Bir helikopter, bir insansız hava aracı, bir platform varsa mutlaka Milli Savunma Bakanlığımızın kuvvetleri, İçişleri Bakanlığımızın jandarması, emniyeti, sahil güvenliğinin sahadaki tecrübelerinin ve ihtiyaçlarının ürünlere yansıması oluyor."

Görgün, konuşmasında, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanları da andı.

Yerlilik oranı ve hava gücü artacak

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da törenle 3 farklı platformun teslimatını gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Demiroğlu, "Bugün yaptığımız teslimat esasında yüzlerini, binlerini yapmak istediğimiz teslimatlardan bir tanesi. Türkiye'miz içinde bulunduğumuz bölgede ne kadar kuvvetli olursa bizler ve çocuklarımız o kadar güvende olacak." dedi.

TUSAŞ olarak bu alanda üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Demiroğlu, "Ülkemizin savunmasında ihtiyaç duyduğumuz teknolojileri geliştirmeye devam ediyoruz. Bizler ihtiyaç duyduğumuz her bir platformu ve teknolojiyi, savunma sanayi kurumlarımızın ve bu yolda güvencemiz, hiçbir ihtiyacımızı esirgemeden dimdik arkamızda duran Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, envanterine ekleyeceği AKSUNGUR ile güvenlik operasyonlarında kapasitesini artıracak. 48 saat havada kalabilen ve milli uydular üzerinden haberleşme imkanı sunan AKSUNGUR'la EGM bünyesindeki gelişmiş İHA sayısı 30'a ulaşacak.

ATAK ve T-70 helikopterleriyle teşkilatın helikopter filosundaki yerlilik oranı da yükselecek. Daha önce teslim alınan ATAK ve T-70 helikopterine eklenen yeni araçlarla, Emniyet Genel Müdürlüğünün hava gücü artacak.