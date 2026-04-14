Türkiye'nin ilk Dil Köyü Yalova'da açıldı: 20 dilde eğitim fırsatı!

Türkiye'nin eğitim vizyonuna önemli bir katkı sunacak olan İbn Haldun Üniversitesi Dil Köyü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Yalova'daki arazisinde düzenlenen görkemli bir törenle açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, üniversite yönetimi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı açılışta, merkezin sadece bir dil okulu değil, aynı zamanda farklı kültürlerin buluşma noktası olacağı vurgulandı. 20 dilde yetkinlik kazandırmayı amaçlayan proje, öğrencilere yurt dışına gitmeye gerek kalmadan dört temel beceride (dinleme, anlama, konuşma, yazma) profesyonellik vaat ediyor.

İbn Haldun Üniversitesi Dil Köyü Nedir ve Neler Sunuyor?

Yalova'nın eşsiz doğasında kurulan Dil Köyü, dil öğrenimini sınıf ortamından çıkarıp bir yaşam tarzına dönüştürmeyi amaçlıyor. Tesiste "İngilizce Mahallesi" ve "Arapça Mahallesi" gibi tematik alanlar oluşturularak, öğrencilerin öğrendikleri dili gün boyu doğal bir akış içinde konuşmaları hedefleniyor. Şu an için 350 kişilik konaklama kapasitesine sahip olan merkezin, tam kapasiteye ulaştığında 800'den fazla öğrenciye aynı anda hizmet vermesi planlanıyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz: "Nesillere Dokunacak Bir Proje"

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, projenin heyecan verici olduğunu belirterek, dil eğitiminde tecrübenin önemine dikkat çekti. Yılmaz, "Öğrencilerimiz burada altyapı alarak yurt dışına gidecek ya da hiç gitmeye ihtiyaç duymadan dört temel beceriyi burada öğrenecek. Bu tesis, Türkiye'nin dil öğretme becerisi açısından tarihi bir açılımdır" dedi. Ayrıca merkezin özel okullar ve kamu kurumları için de önemli bir iş birliği noktası olacağını ifade etti.

Bilal Erdoğan: "Yurt Dışına Gitme Zorunluluğunu Ortadan Kaldırıyoruz"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, dil öğreniminde motivasyonun en kritik faktör olduğunu vurguladı. Türkiye'nin hazırlık eğitimi konusunda en başarılı üniversitesi olduklarını hatırlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz yurt dışına gitme alternatifini Türkiye'de oluşturmak. Bunu sadece İngilizcede değil; Arapça, Türkçe ve diğer yabancı dillerde de başaracağız. Yumuşak diplomasi ve uluslararası nüfuzumuzun artması için dil eğitimi hala en büyük gereklilik."

20 Dilde Eğitim ve Modern Konaklama İmkanları

Dil Köyü, modern eğitim materyalleri ve uzman akademik kadrosuyla dikkat çekiyor. İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, sosyal bilimler odaklı bir üniversite olarak diller aracılığıyla dünyaya hitap etmeyi amaçladıklarını söyledi. Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Gündüz ise "Dil Köyü" fikrinin ilk olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından ortaya atıldığını ve bu vizyonu gerçeğe dönüştürmekten gurur duyduklarını belirtti.

Güvenli Eğitim ve Ekonomik Çözüm

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, küresel ekonomik krizler nedeniyle gençlerin yurt dışına gitmesinin zorlaştığını ifade ederek, Dil Köyü'nün bu noktada güvenli ve ekonomik bir sığınak olduğunu söyledi. Özellikle genç kızların güven içinde eğitim alabileceği bu ortamın, Türkiye'nin eğitim kalitesini yukarı taşıyacağı kaydedildi.

Tören, Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ve protokol üyelerinin katılımıyla yapılan dua ve kurdele kesimiyle sona erdi. Protokol üyeleri, açılışın ardından 20 dilde eğitimin verileceği sınıfları ve konaklama alanlarını yerinde inceledi.