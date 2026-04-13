Sponsorlu İçerik
TCMB Başkanı Fatih Karahan, New York'ta düzenlenen "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı toplantıda, Mart ayı itibarıyla yıllık enflasyonun %30,9 seviyesine gerilediğini ve dezenflasyon sürecinin kalıcı hale geldiğini vurguladı. Karahan, özellikle kira ve eğitim kalemlerindeki katı fiyatlama davranışının kırılmaya başladığını belirterek, bu desteğin 2026 yılı genelinde süreceğini ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 19:43, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 19:46
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD programı kapsamında New York'ta ilk sunumunu gerçekleştirdi.

Karahan, ABD programı kapsamında New York'ta gerçekleştirdiği "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunumunda, enflasyon ve makroekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Mart Ayı Enflasyonu %30,9'a Geriledi"

Sunumda mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 30,9'a gerilediğini belirten Karahan, düşüş hızının değişmekle birlikte dezenflasyonun tüm alt gruplarda sürdüğünü kaydetti.

Karahan, mart ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüşün görüldüğüne dikkati çekerek, kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılığın dezenflasyonu desteklediğini ve bu desteğin bu yıl devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

"Eşel Mobil Sistemi Enflasyonist Baskıları Sınırlandırdı"

Eşel mobil sisteminin enflasyonist baskıları sınırlandırdığını vurgulayan Karahan, iktisadi faaliyette yavaşlamanın görüldüğünü aktardı.

Karahan, kapasite kullanımının zayıf seyrettiğini belirterek, talep göstergelerinin iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu.

"Kredi Büyümesi İlk Çeyrekte Yavaşladı"

Ankete dayalı göstergelerin, iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı doğruladığını aktaran Karahan, kredi büyümesinin yılın ilk çeyreğinde yavaşladığını ifade etti.

Karahan, enerji ve turizmle şekillenen cari işlemler açığının tarihsel ortalamanın altında seyrettiğini vurguladı.

Altın fiyatlarındaki gerilemenin hanehalkı döviz talebinde etkili olduğunu kaydeden Karahan, rezervlerin düzeyinin daha önceki çıkış dönemlerinde olduğundan daha güçlü olduğunu bildirdi.

