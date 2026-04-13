DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Motorine 4,35 TL indirim geldi
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği, mezarlıkları 7/24 kamerayla izleyecek
Akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
Gübre şoku gıda fiyatlarını kalıcı yükseltebilir
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'İmamoğlu suç örgütü' davasının 20'nci duruşması sona erdi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 92'si tutuklu 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 20'nci duruşması sona erdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 20:21, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 20:21
Yazdır
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanlığını yapan tutuklu sanık Necati Özkan savunma yaptı.

Sanık Özkan, bugün tutukluluğunun 391. günü olduğunu belirterek, ticaret insanı olarak her şeyi usulüne uygun yaptığını ve kendisinden hizmet alan kişilere fatura kestiğini savundu.

Özkan, 42 yıllık bir işletmenin sahibi olduğunu, reklamcılık yaptığını, inşaat sektörünün bütün üst kurumlarıyla çalıştığını dile getirdi.

İnşaat sektörünün parayı peşin aldığını, faturayı ise ancak yıllar sonra iş bittikten veya teslimat yapıldıktan sonra kestiğini anlatan Özkan, inşaat projelerinde yatırımlar yaptığını, reklam kampanyalarını gerçek bir şekilde yürüttüğünü, projeler bittiğinde bunları sattığını ve kazancını kuruşuna kadar devlete beyan ederek vergilerini ödediğini savundu.

Sanık Özkan, 2019 yılında sanık Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerini yönetirken bir reklam filmi yaptığını, bu reklam filminin 2019'da yayınlandığını, bunun bir seçim kampanyası olduğunu, seçim kampanyası bittiğinde görevinin bittiğini söyledi.

Bir reklam filmi çekmenin, seçim kampanyası yapmanın kanunen de ahlaken de suç olmadığını savunan Özkan, "'İstanbul Senin' reklam filminden 3 yıl sonra hayata geçen 'İstanbul Senin' uygulamasının ne yazılımını bilirim ne çalışma metotlarını ne de güvenlik yapısını anlarım." savunmasını yaptı.

"İstanbul Senin" projesinin ve içindeki uygulamaların yapılmasıyla ilgili alınmış herhangi bir kararda veya uygulamanın idari tarafında bulunmadığını öne süren Özkan, teknolojik alanlarda bir yetkisinin, yönlendirmesinin veya talebinin olmadığını iddia etti.

Sanık Özkan, İmamoğlu'nun sorularına cevap verdi

Bu sırada söz alan İmamoğlu'nun, "İmamoğlu İnşaat'tan hiç daire aldınız mı?" sorusuna sanık Özkan, "Reklam için görüştük ancak ben reklam kampanyanızı yapamam dedim." yanıtını verdi.

Bunun üzerine İmamoğlu, "İyi ki almamışınız. İBB'de herhangi bir göreviniz ya da konumuz oldu mu?" sorusunu sordu.

Sanık Özkan, "Herhangi bir yetkim olmadı. Ekrem İmamoğlu benim amirim de değildir, müşterim de değildir. Arada beni çağırır giderim, kendi görüşümü söylerim. Bu her gün gidilen bir iş değil, idari ve yönetimsel bir görevim olmadı." ifadesini kullandı.

Özkan'ın çapraz sorgusundan sonra avukatlarına söz verildi.

Duruşma, Özkan'ın avukatlarının savunmasını bitirmesinin ardından yarına ertelendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber