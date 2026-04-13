Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada il genelinde hafif zirai don riski bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, üreticiler, çiftçiler ve vatandaşların güncel sıcaklık tahminlerini takip etmeleri ve muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları aktarıldı.

Açıklama, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde, Ankara il genelinin hafif zirai don tehlikesi bulunduğundan üreticiler, çiftçiler ve vatandaşların kendi bulundukları bölge için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı güncel sıcaklık tahminlerini takip ederek, dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine verildi.