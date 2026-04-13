657 İçin Net Çağrı: 'Pansuman Değil, Köklü Reform Zamanı'

Kaya, günü kurtaran geçici düzenlemelerin artık çözüm olmadığını vurgulayarak, çağın ihtiyaçlarına uygun, adil ve sürdürülebilir bir kamu personel sistemi için köklü bir yeniden inşa sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etti.

"ÜCRET ADALETİ SAĞLANMADAN HUZUR OLMAZ"

Mevcut maaş sisteminin dağınık yapısına dikkat çeken Kaya, memur gelirlerinin çok sayıda kalemden oluştuğunu ve bunun emekliliğe ciddi kayıplar olarak yansıdığını belirtti. "Tüm ek ödemeler emekli keseneğine dahil edilmeli, eşit işe eşit ücret ilkesi tüm kurumlarda istisnasız uygulanmalıdır" çağrısında bulundu.

"SÖZLEŞMELİLİK DEĞİL, GÜVENCE ESAS OLMALI"

Kamu hizmetinin süreklilik gerektirdiğini vurgulayan Kaya, farklı statülerdeki istihdam modellerinin hem iş güvencesini zayıflattığını hem de çalışanlar arasında ayrımcılığa yol açtığını ifade etti. "Kamu hizmeti kadrolu ve güvenceli memurlar eliyle yürütülmelidir. Parçalı istihdam yapısı sona ermelidir" dedi.

"MÜLAKAT DEĞİL, LİYAKAT"

Kamu bürokrasisinde yükselmenin liyakat esasına dayanması gerektiğini belirten Kaya, mülakat sistemine yönelik eleştirilerini de açık şekilde dile getirdi. "Görevde yükselme ve unvan değişikliği süreçleri objektif kriterlere bağlanmalı, mülakat kaldırılmalı ve yazılı sınav esas alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

"VESAYETÇİ DİSİPLİN ANLAYIŞI DEĞİŞMELİ"

Mevcut disiplin hükümlerinin çağın gerisinde kaldığını belirten Kaya, memurun savunma hakkının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Disiplin süreçlerinde sendika temsilcilerinin etkinliğinin artırılması ve keyfi uygulamaların önüne geçecek hukuki güvencelerin sağlanması gerektiğini vurguladı.

YARDIMCI HİZMETLER İÇİN NET TALEP

Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda görev yapan personelin uzun yıllardır çözüm beklediğini ifade eden Kaya, bu personelin eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi gerektiğini belirtti. "GİH sınıfına geçiş artık bir tercih değil, zorunluluktur" dedi.

SOSYAL HAKLAR GERÇEK HAYATA UYARLANMALI

Memurların sosyal haklarının güncel ekonomik koşulların gerisinde kaldığını ifade eden Kaya, kira, yemek, kreş ve ulaşım desteklerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca uzaktan ve esnek çalışma modellerinin de hak kaybı yaratmayacak şekilde yasal zemine oturtulması gerektiğini söyledi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM: "MEMUR E-DEVLET" ÖNERİSİ

Kaya'nın en dikkat çeken önerilerinden biri ise kamu personel sisteminde dijitalleşme oldu. Tüm özlük işlemlerinin entegre bir sistem üzerinden yürütülmesi gerektiğini belirten Kaya, "Memur E-Devlet" modeli ile şeffaflığın artacağını, bürokrasinin azalacağını ve ciddi maliyet tasarrufu sağlanacağını ifade etti. Bu sistemle birlikte sendikal işlemlerin de daha özgür ve güvenli bir zemine taşınacağını vurguladı.

"BU DEĞİŞİM MEMURU KORUMAK İÇİN YAPILMALI"

Açıklamasının sonunda net bir mesaj veren Osman Kaya, reformun amacının memuru zayıflatmak değil güçlendirmek olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizler kamu hizmetinin fedakar neferleriyiz. 657 değişmelidir; ancak bu değişim, memuru korumasız bırakmak için değil, insan onuruna yakışır bir çalışma hayatı inşa etmek için yapılmalıdır."



