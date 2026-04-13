Dolar 44,71 TL'den günü tamamladı

Dolar endeksi 99'un üzerine çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesiyle İran arasında hafta sonu yapılan barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma kararı dolaro etkiledi. Dolar geçen haftaki kayıplarının bir kısmını telafi etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İranlı mevkidaşlarıyla bir anlaşmaya varamadan İslamabad'dan ayrıldı ve bu kararına İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını durdurmayı reddetmesini gerekçe gösterdi.

Tahran'ın ise Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü, savaş tazminatlarını ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını talep ettiği bildirildi.

Kritik öneme sahip bu deniz yolunun fiilen kapanması, enerji fiyatlarını keskin bir şekilde yükseltti ve enflasyon risklerini artırdı. Bu da Federal Rezerv'in faiz indirimlerini erteleyebileceği veya hatta faiz artırımlarını değerlendirebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Bu gelişmeler, devam eden kriz ortamında en güçlü performans gösteren güvenli liman varlığı olarak ortaya çıkan doları destekledi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,6925 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,6201 lira, en yüksek de 44,7152 lira seviyesi görüldü.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

{"title":"Döviz kurları","spot":"","text":"

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 44,6580 44,6590 44,7140 44,7150 Avro 52,4140 52,4150 52,3720 52,3730 Sterlin 60,1700 60,1800 60,1930 60,2030 İsviçre frangı 56,8080 56,8180 56,6680 56,6780 ANKARA ABD doları 44,6280 44,7080 44,6840 44,7640 Avro 52,3740 52,4540 52,3320 52,4120 Sterlin 60,1100 60,3200 60,1330 60,3430

