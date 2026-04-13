Dolar 44,71 TL'den günü tamamladı

Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Motorine 4,35 TL indirim geldi
Motorine 4,35 TL indirim geldi
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği, mezarlıkları 7/24 kamerayla izleyecek
İstanbul Valiliği, mezarlıkları 7/24 kamerayla izleyecek
Akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi
Akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi
Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
Gübre şoku gıda fiyatlarını kalıcı yükseltebilir
Gübre şoku gıda fiyatlarını kalıcı yükseltebilir
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Meteoroloji'den bahar müjdesi: Salı'dan itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek
Meteoroloji'den bahar müjdesi: Salı'dan itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
Dolar 44,71 TL'den günü tamamladı

ABD-İran görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 44,71 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 17:12, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 17:14
Dolar 44,71 TL'den günü tamamladı

Dolar endeksi 99'un üzerine çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesiyle İran arasında hafta sonu yapılan barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma kararı dolaro etkiledi. Dolar geçen haftaki kayıplarının bir kısmını telafi etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İranlı mevkidaşlarıyla bir anlaşmaya varamadan İslamabad'dan ayrıldı ve bu kararına İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını durdurmayı reddetmesini gerekçe gösterdi.

Tahran'ın ise Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü, savaş tazminatlarını ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını talep ettiği bildirildi.

Kritik öneme sahip bu deniz yolunun fiilen kapanması, enerji fiyatlarını keskin bir şekilde yükseltti ve enflasyon risklerini artırdı. Bu da Federal Rezerv'in faiz indirimlerini erteleyebileceği veya hatta faiz artırımlarını değerlendirebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Bu gelişmeler, devam eden kriz ortamında en güçlü performans gösteren güvenli liman varlığı olarak ortaya çıkan doları destekledi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,6925 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,6201 lira, en yüksek de 44,7152 lira seviyesi görüldü.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

{"title":"Döviz kurları","spot":"","text":"

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları44,658044,659044,714044,7150
Avro52,414052,415052,372052,3730
Sterlin60,170060,180060,193060,2030
İsviçre frangı56,808056,818056,668056,6780
ANKARA
ABD doları44,628044,708044,684044,7640
Avro52,374052,454052,332052,4120
Sterlin60,110060,320060,133060,3430
","keyword":"Döviz kurları","version":"5.0.3","kaynak":"3","kategoriler":["3"]}

