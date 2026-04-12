Tarlada 4-5 liraya alıcı bulan temel gıda ürünlerinin zincir marketlerde 120 liraya kadar çıkması, fahiş fiyat tartışmalarını "soyguna hayır" noktasına taşıdı. Mevcut idari para cezalarının dev zincir marketler için "işletme gideri" haline geldiğini savunan uzmanlar, cezaların etiketlere zam olarak yansıdığına dikkat çekiyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Nisan 2026 12:45, Son Güncelleme : 12 Nisan 2026 12:56
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart

Türkiye'nin bereketli topraklarında üreticinin binbir emekle yetiştirdiği sebze ve meyve, market raflarına ulaştığında adeta lüks tüketim ürününe dönüşüyor.

Son saha araştırmaları, aradaki fiyat farkının mantık sınırlarını çoktan aştığını kanıtladı. Tarlada kilosu veya adedi 4-5 liradan çıkan marul gibi temel ürünler, dev zincir marketlerin reyonlarında 120 liraya kadar yükselen fiyatlarla satılıyor.

Aradaki bu korkunç uçurumun faturası ise her gün doğrudan vatandaşın cebine kesiliyor. Denetimlerde kesilen idari para cezaları, binlerce şubesi olan bu dev yapılar için caydırıcı olmaktan çıktı.

CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL

Toplamda kesilen cezalar şube sayısına bölündüğünde, şube başına düşen tutar sembolik rakamlarda kalıyor. Üstelik bu cezalar çoğu zaman birer işletme gideri olarak görülüyor ve ertesi gün gizli zamlarla yine vatandaştan tahsil ediliyor.

Denetimlerden kaçmak isteyen bazı zincirler ise durumu yargıya taşıyarak süreci yıllarca sürecek davalara hapsediyor. Sektör temsilcileri ve uzmanlar "Artık fahiş fiyat artışlarına karşı para cezası dönemi kapanmalı ve çok daha sert yaptırımlar devreye alınmalıdır" ifadelerini kullanıyor.

BU TİCARET DEĞİL SOYGUN!

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, mutfaktaki yangını körükleyen fahiş fiyat artışlarına karşı, mevcut sistemin artık tıkandığını belirterek şunları söyledi:

Vatandaşın cebindeki son kuruşa, sofrasındaki ekmeğine ve çocuğunun rızkına göz diken bu marketler için artık yolun sonu gelmiştir. Bu işletmeler sadece kamuoyuna ifşa edilmekle kalmamalı, faaliyetleri derhal süreli veya süresiz olarak durdurulmalıdır. Mevcut para cezaları bu dev zincirler için çerez parası hükmündedir; bir cepten çıkıp, ertesi gün etiketlere yapılan zamla vatandaşın diğer cebinden geri alınıyor. Kapatma cezası korkusu olmayan, mühürle tanışmayan hiçbir market bu fahiş kar hırsından ve etik dışı ticaret anlayışından vazgeçmeyecektir. Bu gerçek artık gün gibi ortada duruyor. Buradan yetkililere sesleniyorum; vatandaşın feryadını duyun, bu haksız kazanç kapılarını kapatın. Tüketici artık sadece denetim değil, caydırıcı ve sert bir yaptırım bekliyor.

Kaan Zenginli

