Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı

Sosyal medya mecralarında son günlerde yayılmaya başlayan görüntüler üzerine Ticaret Bakanlığı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan tespitler sonucunda, görüntülerin güncel olmadığı, aksine geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yaşanmış bir olayı yansıttığı ortaya çıktı.

Olayın Geçmişi: Ağustos 2025

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olayın detaylarına dair şu bilgiler paylaşıldı:

Tarih ve Yer: Görüntüler Ağustos 2025 tarihine aittir.

Müdahale: O dönem Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince derhal yerinde inceleme yapılmış ve konu adli mercilere intikal ettirilmiştir.

İçerik: Görüntülerin yalnızca hayvan besleme amacıyla yapılan bir uygulamayı içerdiği, ancak bugün kışkırtıcı bir dille servis edildiği vurgulandı.

"Kasıtlı Manipülasyon ve Yalan Haber"

Eski tarihli görüntülerin yeni yaşanıyormuş izlenimiyle paylaşılması, Bakanlık tarafından "açık bir manipülasyon girişimi" olarak nitelendirildi. Açıklamada, bu tür paylaşımların üretici ile tüketici arasında yapay bir gerginlik oluşturma çabası taşıdığı ve "yalan haber" statüsünde olduğu ifade edildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Halkı yanıltıcı ve kışkırtıcı içerik yayan hesaplara karşı hukuki yaptırımların uygulanacağı belirtildi:

Suç Duyurusu: Paylaşımı yapan kişi ve kurumlarla ilgili adli süreçler derhal başlatılarak konu Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.

Mevzuat Hatırlatması: Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeye yönelik paylaşımların Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiği hatırlatıldı.

Bakanlığın Kararlılık Mesajı

Ticaret Bakanlığı, yaş sebze ve meyve ticaretinde şeffaflığı sağlama ve dürüst üretici ile tüketiciyi koruma konusundaki hedeflerini yineleyerek şu mesajı verdi:

Bakanlık, kamuoyunun bu tür dezenformasyon içeren paylaşımlara karşı dikkatli olmasını ve sadece resmi açıklamalara itibar etmesini rica etti.