Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Son seçim anketi sonuçları açıklandı

GENAR ve Areda-Survey tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmaları, Türkiye'nin siyasi tablosundaki güncel oy oranlarını ve vatandaşın öncelikli gündem maddelerini ortaya koydu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 09:02, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 09:04
Türkiye'de siyasetin nabzı, önde gelen araştırma şirketlerinin yayınladığı son verilerle hız kazandı. Yapılan iki farklı ankette de AK Parti'nin birinci parti konumunu koruduğu görülürken, seçmenin asıl gündeminin ekonomi ve milli konularda uzlaşı olduğu belirlendi. Anket sonuçlarına göre partilerin oy dağılımındaki değişimler ve vatandaşların liderlere olan güven endeksi, önümüzdeki dönemin siyasi stratejileri için kritik ipuçları barındırıyor.

GENAR Anket Sonuçları: AK Parti Zirvedeki Yerini Sağlamlaştırıyor

GENAR tarafından paylaşılan son verilere göre, AK Parti yüzde 34.2 oy oranı ile birinciliğini sürdürüyor. Ana muhalefet partisi CHP ise yüzde 31.8 ile ikinci sırada yer alıyor. Diğer partilerin oy dağılımı ise şu şekilde sıralanıyor:

AK Parti: %34.2

CHP: %31.8

DEM Parti: %8.9

MHP: %8.6

İYİ Parti: %5.2

Zafer Partisi: %3.1

Anahtar Parti: %2.5

Yeniden Refah Partisi: %2.3

Saadet Partisi: %1.1

TİP: %1.0

Aynı araştırmada, "Türkiye'yi kim yönetsin?" sorusuna verilen yanıtlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oranı yüzde 54'e ulaşmış durumda.

Siyasi Partilerde Milli Konularda Uzlaşı Beklentisi

Araştırmalar, Türk halkının dış tehditler ve milli meselelerde siyasi partilerden ortak hareket etme beklediğini gösteriyor. Halkın yüzde 73.5'i partilerin uzlaşma içinde olmasını isterken, bu oran parti tabanlarına göre şu şekilde dağılıyor:

İYİ Partililer: %80.2

MHP'liler: %74.1

AK Partililer: %73.9

CHP'liler: %73.6

DEM Partililer: %72.6

Vatandaşın Gerçek Gündemi: Enflasyon ve Hayat Pahalılığı

Anket sonuçlarına göre, bölgesel savaş risklerine rağmen halkın birinci önceliği ekonomi. "Türkiye'nin en önemli gündem maddesi nedir?" sorusuna verilen yanıtlarda yüzde 28.6 ile enflasyon ve hayat pahalılığı ilk sırada yer alıyor. Bölgesel savaş ihtimalleri (ABD-İsrail, İran) ise yüzde 8.8 ile ikinci sırada geliyor. Ayrıca halkın yüzde 74.9'u, olası bir savaşın ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı görüşünde birleşiyor.

Areda-Survey Anketi: Ak Parti yüzde 34

Bir diğer araştırma şirketi olan Areda-Survey'in verilerinde de benzer bir tablo hakim olsa da bazı partilerin oranlarında farklılıklar gözlemleniyor. Areda-Survey sonuçlarına göre oy oranları şöyle:

AK Parti: %34.0

CHP: %29.2

DEM Parti: %8.7

MHP: %8.1

İYİ Parti: %5.6

Anahtar Parti: %4.6

Zafer Partisi: %3.9

