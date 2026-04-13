Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Polisin 'dur' ihtarına uymayan CHP'nin otobüs şoförüne hapis ceza

CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt'un, polislerin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle yargılandığı davada, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 15:49, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 16:39
Yazdır
Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Gökhan Gülyurt ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra önceki celse mütalaa açıklandığını hatırlatarak, sanığa söz verdi.

Sanık Gülyurt, kullandığı aracın CHP genel başkanına tahsisli olduğu için genel merkezden çıktığı andan itibaren kendisine polisin eşlik ettiğini söyledi.

Kolluk kuvvetlerine dokumak şeklinde dahi, bir temasının olmadığını öne süren Gülyurt, "Olay sırasında araç içerisindeki milletvekilleri polis memurlarıyla konuşmuş, ardından aracımıza 'eskort' tahsis edilmiştir. Babam da polis memuru olduğu için polislere karşı bir kusurum olmamıştır. Beraatımı istiyorum." savunmasını yaptı.

Söz alan müşteki avukatları, sanığın işlediği suçtan "zincirleme" şekilde sorumlu tutulmasını istedi. Avukatlar, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin polislerin yönlendirilmesiyle ilgili güzergahı kullandığını belirterek, müştekilerin kanunsuz bir şekilde aracı durdurmaya çalıştıklarını öne sürdü.

Beyanların ardından kararını açıklayan hakim, sanığın müştekiler, Sare Y, Okan A, Yasemin K. ve Okan Y'ye yönelik eylemlerinde "suç unsurunun oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Hakim, sanığın müşteki Mehmet Ö'ye yönelik eyleminin suç unsuru oluşturduğunu belirterek, Gülyurt'un "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu, Gökhan Gülyurt'un kullandığı 06 CHP 66 plakalı makam otobüsü, 23 Nisan 2025'te, Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi istikametine doğru seyir halindeyken müşteki polisler Sare Y. ve Okan A'nın otobüsün hangi yöne gideceğini öğrenmek amacıyla "dur" ikazında bulunarak aracı durdurmak istediği belirtilmişti.

İddianamede, Gökhan Gülyurt'un, aracı Sare Y. ve Okan A'nın üzerine sürdükten sonra Talatpaşa Bulvarı'ndan Altınsoy Caddesi'ne dönerek, Ankara Adliyesi istikametine doğru ilerlediği aktarılmıştı.

Adliye önünde görevli müşteki polis Mehmet Ö'nün elini kaldırarak, ısrarla "dur" ihtarında bulunmasına rağmen aracın durmadığına işaret edilen iddianamede, Mehmet Ö'nün otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atladığı anlatılmıştı.

Gökhan Gülyurt idaresindeki otobüsün Atatürk Bulvarı'na doğru seyir halindeyken, müşteki polisler Yasemin K. ile Okan Y. tarafından bir kez daha durdurulmak istendiği ancak Gülyurt'un "dur" ikazına uymayarak aracı polislerin üzerine sürdüğü ve yoluna devam ettiği belirtilmişti.

Gülyurt'un "silahtan sayılan otobüsü" müştekilerin üzerine sürmesinin cebir niteliğinde olduğu ve görevi yaptırmama için direnme suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu belirtilen iddianamede, sanığın zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber